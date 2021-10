Cuatro películas que compiten en DocsValència, preseleccionadas para los Premios Goya

20M EP

NOTICIA

Un total de cuatro películas que compiten en la quinta edición del festival DocsValència. Espai de No Ficció, que se celebra en la capital valenciana desde este jueves hasta el sábado 6 de noviembre, han sido preseleccionadas para optar al Goya a la Mejor Película Documental. Se trata de 'Lobster Soup', 'Non dago Mikel', 'Balandrau. Infern glaçat' y 'Bienvenidos a España', que arrancan su particular carrera para lograr la ansiada estatuilla.