Compromís lamenta que la ministra de Transports no aborde el traspàs de Rodalies en la seua visita a València

"Si el Govern no ha volgut fer-se càrrec dels Rodalies, volem les transferències i els recursos", ha reivindicat als periodistes en els passadissos de les Corts durant el ple d'aquest dijous.

Tant Sánchez com Puig, tots dos socialistes, van explicar que no havien abordat en la seua primera trobada la petició que va realitzar el president fa un mes que l'Estat transferisca a la Generalitat la gestió dels trens de rodalies, encara que la ministra va reconéixer que el servei actualment és "substancialment millorable".

Per la seua banda, Ferri ha reiterat que els Rodalies estan en aquesta situació per falta d'inversió de "generar nous maquinitas", per la qual cosa ha urgit el traspàs de competències perquè la Generalitat destine diners a aquesta formació.

Ha advertit a més que el caos en el servei fa que perda passatgers "cada dia", després de recordar que és un dels serveis de transport més utilitzats pels valencians que no viatgen amb cotxe. Per açò, ha insistit que és negatiu que Sánchez i Puig no ho tractaren, encara que ha reconegut que la reunió estava centrada en infraestructures de València.

El portaveu de Compromís ha destacat sobre aquest tema que va ser una visita positiva en desbloquejar obres tan necessàries com el túnel passant i unes altres per a millorar el transport públic a València. "Però de moment, eixes infraestructures que s'han d'executar de manera urgent no estan en els Pressupostos Generals de l'Estat" per a 2022, ha avisat.