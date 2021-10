La Policia deté en Elx a un home per sostraure diners de l'interior d'un vehicle

Els fets van ocórrer el passat dia 18 d'octubre, quan la víctima va indicar als efectius que va sorprendre a aquesta persona quan es disposava a agafar el cotxe per a anar al seu lloc de treball, la qual va fugir en adonar-se de la seua presència.

Després d'aportar una detallada descripció del sospitós i confirmar que trobava a faltar els diners que havia deixat en l'automòbil, la víctima se'n va anar a treballar, mentre que els policies van iniciar la cerca del presumpte autor, que minuts després, va ser interceptat prop del lloc.

Així mateix, com coincidia plenament amb els trets descrits per l'afectat, es va comprovar les seues pertinences, en les quals es van trobar diversos objectes entre elles, a més d'una quantitat de diners que coincidia amb l'expressada per la víctima. Per açò, l'home va ser detingut i traslladat a dependències policials.