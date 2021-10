La Mesa de las Cortes inadmite una PNL socialista para que la Junta desautorizase su propia política sanitaria

Como ha explicado la portavoz ajunta del Grupo Socialista, Patricia Gómez, la iniciativa perseguía que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, confirmara si apoyaba o no la actuación llevada a cabo por la consejera de Sanidad, Verónica Casado.

Gómez ha recordado el apoyo de los 'populares' a otra PNL socialista para la retirada de la reforma sanitaria en que trabajaba el departamento de Casado, así como el anuncio de Fernández Mañueco de que daría orden para la reapertura de todos los consultorios médicos.

Sin embargo, el PSOE ha criticado que esa reapertura no se ha producido y, ante las palabras de la consejera de Sanidad en las que afirmaba sentirse respaldada en su trabajo por el presidente, presentó esta proposición para que quedara clara la postura del jefe del Ejecutivo autonómico.

No obstante, dicha PNL no se debatirá en el Plno tras no ser admitida por la Mesa de las Cortes que se ha reunido este jueves al considerar que carecía de sentido y resultaba "incoherente" pretender que la Junta "se desautorice a sí misma", como han señalado en una rueda de prensa posterior los portavoces de PP y Cs en la Cámara regional, Raúl de la Hoz y David Castaño respectivamente.

En concreto, Castaño ha invitado a los socialistas a "redactar mejor" la proposición y presentarla en próximas sesiones, al tiempo que ha asegurado que "no es la primera vez que pasa" algo así, si bien esta vez ha generado más eco por tratarse de un "tema candente" como es la sanidad y en el que el PSOE "está forzando mucho la máquina".

El portavoz de Cs ha lamentado la "imagen vergonzosa" que se está dando a la ciudadanía y ha pedido a los socialistas que dejen de estar "siempre en contra" y usando la sanidad "como arma arrojadiza" y se sienten con ellos para buscar cómo mejorar el sistema.

PNL "RIDÍCULA"

Más duro ha sido el portavoz 'popular', quien ha tachado de "ridícula" la PNL del Grupo Socialista y ha lamentado que éste se aferre a que no había objeción por parte de los servicios jurídicos cuando "se llevan a las manos a la cabeza" cuando éstos emiten informes respecto a la situación de la procuradora "tránsfuga" María Montero.

En este sentido, Raúl de la Hoz ha reconocido que la proposición no presenta problemas jurídicos, pero ha ironizado con que también cabría jurídicamente una PNL que instara a la Junta "a tirarse por la ventana", si bien esto "no tendría sentido".

Frente a esto, Patricia Gómez -quien ha comparecido respaldada por la vicepresidenta segunda de la Mesa, Ana Sánchez, y el secretario primero de la misma, José Francisco Martín- ha acusado a PP y Cs de "secuestrar la democracia" con esta decisión "caciquil" basada "en motivos políticos y no jurídicos" que responde, a su juicio, al "miedo" a "perder una votación" y a que Fernández Mañueco "se retrate".

La portavoz adjunta del Grupo Socialista ha acusado al presidente de las Cortes, Luis Fuentes, de estar "a la cabeza" de esta decisión de la Mesa de "vetar" su iniciativa "simplemente porque a PP y Cs no les gusta".

Tras acusar a ambos grupos de "cercenar la democracia" con decisiones de este tipo desde que perdieron "el rodillo" de su mayoría con la salida de Montero de las filas de Cs, ha sentenciado que "el parlamentarismo les viene grande".

Sobre esta decisión, el procurador de Podemos Pablo Fernández ha expresado su preocupación ante el "peligroso precedente" que supone "poner cortapisas" y "una suerte de censura" a las iniciativas de los grupos políticos.

En cualquier caso, el PSOE ha presentado un escrito para que la Mesa reconsidere su decisión y en caso contrario estudiarán las medidas a tomar.