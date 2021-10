Cs exigeix per carta a Puig que complisca els seus compromisos en els pressupostos de 2021

En la missiva, Merino adverteix que hi ha mesures pactades que no s'han implantat o almenys no té coneixement, com la creació de 2.000 places en residències de majors, la incorporació de 250 metges i 500 infermeres per al reforç d'un equip per a l'actuació en residències, la millora de les condicions salarials dels treballadors sanitaris o un pla d'eficiència interna de la Generalitat.

Amb tot, la portaveu 'taronja' reconeix que hi ha algunes esmenes que el tripartit (PSPV-Compromís-Unides Podem) sí ha engegat, com els bons per a incentivar el turisme o el comerç, les ajudes a l'oci nocturn del Pla Resistir o la promoció de la Formació Professional.

Apel·la així a l'esperit del pacte de reconstrucció aprovat en el parlament a l'agost de 2020, a més de defendre la predisposició del seu grup per a ajudar a pal·liar la crisi. "Encara hi ha temps per a complir amb aquests compromisos", recalca, amb l'objectiu de contribuir al benestar dels valencians.

Merino adverteix a més que vol conéixer el grau de compliment d'aquests acords per a "sospesar" la postura de Ciutadans davant el debat i votació dels pressupostos de la Generalitat per a 2022.