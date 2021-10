Consum completarà la implantació de la setmana laboral de 5 dies en tots els seus supermercats a principis de 2024

D'aquesta manera, la plantilla pot gaudir de dos dies de descans a la setmana, mesura que ja estava implantada per als treballadors de les centrals logístiques. De moment, més de 3.000 treballadors tenen ja aquest nou horari.

La cooperativa ha anunciat que estendrà aquesta mesura de conciliació al cent per cent de la seua xarxa comercial a principis de 2024, a una mitjana de més de cent botigues per any.

La setmana laboral de 5 dies beneficiarà al 95% de la plantilla de Consum, que realitzarà un màxim de 37 hores i mitja setmanals, però que no afectarà a l'horari comercial, que seguirà sent el mateix. A més, tots els treballadors del supermercat disposaran d'un cap de setmana llarg (dissabte, diumenge i dilluns) cada 5 setmanes, detalla l'entitat en un comunicat.

Amb la setmana laboral de 5 dies, Consum "continua millorant les condicions laborals de la plantilla, apostant per la conciliació de la vida familiar i laboral, fet que reforça el seu compromís per generar ocupació estable i de qualitat", afirmen.

"Amb aquesta mesura -continuen- es millora, a més, el servei al client, ja que, en poder conciliar millor la vida familiar i laboral, s'afavoreix la productivitat i la satisfacció en el treball".

En els últims 6 anys, Consum ha creat 5.938 nous llocs de treball, xifra que situa a la Cooperativa com la major generadora d'ocupació de la distribució alimentària a Espanya en relació a la seua grandària.Actualment, Consum compta amb més de 17.500 treballadors, dels quals el 72% són dones.

75,6 MILIONS EN CONCILIACIÓ

Consum subratlla que porta implantant mesures de conciliació per als seus treballadors des que es va fundar com a cooperativa de treballadors, seguint el seu Pla de Conciliació i Igualtat, on les persones estan en el centre de totes les seues actuacions, com a part de la seua naturalesa cooperativa. Des de 2015, Consum ha invertit 75,6 milions d'euros en mesures de conciliació.

La cooperativa contempla diverses mesures relacionades amb la família, incloses en el seu Catàleg "+de 75 Mesures per a Conciliar" la vida familiar i laboral, com la paga extraordinària per a treballadors amb fills amb discapacitat, el 'vale-canastilla' de 50€ per naixement, la possibilitat d'acumular les vacances després de la baixa maternal o el permís de paternitat i el poder acumular el permís de lactància en 23 dies seguits.

Altres polítiques relacionades amb naixements amb les quals compta Consum són el permís recuperable d'un dia per a 'els avis' per part de filla o nora o, per a fills prematurs que requerisquen hospitalització, que els pares puguen absentar-se una hora de la seua jornada laboral fins que el bebé reba l'alta médica i tots dos tinguen la possibilitat de reduir-se la jornada dos hores diàries més, si tots dos treballen en la Cooperativa.

En 2020, Consum va tornar a obtindre el certificat Top Employers, per octau any consecutiu, com una de les millors empreses per a treballar a Espanya i és l'única empresa de distribució amb el certificat d'empresa Familiarment Responsable, amb la qualificació d'Excel·lència, conclouen.