La última tentación está llegando a su fin, y la próxima semana se vivirán las últimas hogueras en las que las parejas decidirán su destino. Pero antes, hubo algunas personas que ya se despidieron, y esos fueron las cuentas pendientes como Pablo, Julián o Marta Peñate.

En concreto, la marcha de la canaria ha sido de las más llamativas, pues ha sido similar a su paso por el reality: una mezcla de comicidad, reproches y emoción. Y es que la exgranhermana tuvo su último encuentro con Lester, y lo centró en pedirle que tuviera cuidado con Patri por los rumores de su tonteo con Cristian.

Lo cierto es que Marta le dijo a su ex que no quería que su actual pareja le hiciera daño, por lo que parece que su relación con él ha mejorado. Por ello, y como símbolo del fin de su mítico calificativo por sus supuestas mentiras, la canaria le retiró el mote de "Pinocho".

Marta y Lester cierran sus cuentas pendientes 😍 ¡Pinocho por fin es un niño de verdad!



#LaÚltimaTentación7

"Pinocho, te convierto en un niño de verdad", le dijo entre lágrimas antes de despedirse de su círculo de fuego.

Al volver a la villa, Marta Peñate contó a sus compañeros lo sucedido, y luego decidió apartarse a hablar en privado con Patri, la actual novia de su ex. "La experiencia con Marta creo que va a acabar bien, y no creo que le desee ningún mal ni a Lester ni a mí", opinó Patri.

"He conocido aquí una chica que es buena, yo sé que sí. A pesar de que había momentos que te quería matar, y me alegro mucho de haber conocido a esa Marta que a veces no muestras", alabó después.

¿Qué os parece este momento de Marta y Patri?



#LaÚltimaTentación7

"Si es cierto que tú quieres a Lester, ojalá te dé lo que no me dio a mí. A mí me las hizo pasar muy canutas, y deseo que eso no lo pases tú", le respondió Marta. "Y ahora, Patri, el momento que estabas deseando. Yo, a pesar de que no me creo lo de Cristian, te convierto en una niña de verdad". "Yo ya lo era, yo soy el hada madrina", contestó ella entre risas y se fundieron en un tierno abrazo.