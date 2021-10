Bravo: "Assentarem les bases per a una llei integral de l'abolició de la prostitució"

Així ho ha reivindicat en el ple de les Corts, en resposta a una pregunta del PSPV sobre les actuacions del fòrum valencià per a l'abolició de la prostitució que es va presentar el passat mes de març.

A nivell nacional, el president del Govern, Pedro Sánchez, va prometre abolir la prostitució a Espanya en el seu míting de fa unes setmanes al Congrés Federal del PSOE a València, mentre en el Ministeri d'Igualtat que dirigeix Irene Montero (Unides Podem) creuen que no és necessària una llei integral perquè ja hi ha mesures contra aquesta pràctica en la Llei de Garanties de la Llibertat Sexual, coneguda com del 'només sí és sí'.

Bravo, en clau autonòmica, ha defès la necessitat d'abolir la prostitució mitjançant una llei a partir dels treballs del fòrum valencià, un espai on participen víctimes, entitats, experts, juristes, institucions acadèmiques i administracions. "Volem escoltar a tots perquè necessitem les aportacions de tots i totes", ha emfatitzat.

CANVIAR MENTALITATS

Per a açò, el fòrum actua en tres àmbits: l'educatiu, amb propostes per a "canviar mentalitats" i que no es banalitze la prostitució ni els joves "entenguen que és el mateix anar a un prostíbul que prendre un café"; el legislatiu, amb reformes que incidisquen en el Codi Penal i "posen el focus en el puter", i el social amb un catàleg de mesures per a ajudar les dones prostituïdes a "eixir d'ací i que puguen iniciar un projecte de vida".

"No podem admetre en ple segle XXI que s'admeta tanta injustícia, desigualtat i que el cos de la dona siga objecte de consum", ha insistit la consellera, després de recordar que el 80% de les víctimes de la tracta són dones i el 99% de les persones que consumeixen sexe, homes. També ha indicat que s'estima que la prostitució suposa el 0,35% del PIB nacional i un percentatge similar a la Comunitat.

Davant aquestes xifres, ha recordat que la prostitució no és un contracte on dos persones actuen amb llibertat, sinó "una manifestació de la violència de gènere". "No podem permetre la cosificació del cos de la dona i convertir-la en una mera mercaderia", ha reiterat, per a denunciar que regular la prostitució és donar ales al crim organitzat i recordar que en els països on és legal s'ha incrementat.