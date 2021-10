Dorado asegura que el Gobierno se posicionará en contra de cualquier proyecto que "dañe" el entorno

Dorado ha contestado, en el Parlamento de La Rioja, a una pregunta de la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, quien ha considerado que los proyectos eólicos y fotovoltaicos, a pesar de ser energías renovables, tienen un enorme impacto ambiental en las zonas donde se desarrollan, afectando tanto a la salud de sus habitantes como al turismo y otras actividades económicas.

Por eso ha querido saber si no cree la Consejería de Sostenibilidad yTransición ecológica que se debería contar con el apoyo y respaldo de los vecinos de los municipios afectados, antes de poner en marcha o aprobar proyectos de este tipo.

Dorado ha asegurado que el Gobierno de La Rioja siempre tiene en cuenta el parecer de los actores, especialmente de los ayuntamientos, y los proyectos nocivos para la salud son rechazados.

Ante esto, Moreno ha preguntado si se ha tenido en cuenta el impacto sobre la despoblación, y la economía, así como el modo de vida. Ha asegurado compartir la necesidad de optar por energías limpias, pero ha visto como "desfío" el hacerlo con una "ordenada planificación".

El consejero le ha recordado cómo el Gobierno de La Rioja tiene la "obligación legar de tramitar los proyectos" que se le presentan y, además, lo hace "de modo participativo y transparente".

Por eso, se trasladan "a ayuntamientos, ONGs y actores afectados y se publican en el Boletín Oficial de La Rioja para que cualquier ciudadano afectado pueda presentar alegaciones".

Ha asegurado que, desde el Gobierno de La Rioja, se está "en contacto con los vecinos, con los que están a favor de las energías renovables, porque les parece que pueden dinamizar sus municipios y los que están en contra, como son las plataformas anti-renovables, que son una parte de los vecinos pero no todos".

"Sobre todo estamos en contacto con los ayuntamientos que, en la mayoría de las ocasiones, ven en las energías renovables una fuente que ingresos que pueden utilizar en proyectos de desarrollo rural", ha añadido.

Ha señalado cómo no hay más que hablar con los alcaldes de los municipios para comprobar que los intereses de esos municipios no tienen por qué coincidir con los de estas plataformas y sus intereses. "Intereses legítimos", ha dicho, "que no tienen por qué coincidir con el interés general".

"Con todo", ha afirmado, "más allá de los intereses de un grupo u otros de vecinos lo que nos interesa es que los proyectos contribuyan a luchar contra la crisis climática, reduzcan nuestra dependencia de combustibles fósiles, y por tanto la factura de la luz, y lo hagan respetando el equilibrio".

Ha manifestado cómo, desde el Ejecutivo, se ha demostrado con hechos que cuando un proyecto no cumple con estas características lo rechazan. "Y nos encontrará frente a usted en los proyectos que dañen nuestro entorno como el de alta tensión que atravesará La Rioja y ante el que hemos presentado alegaciones en contra", ha añadido.

Así, se ha referido al hecho de que la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica ha registrado alegaciones contra el proyecto del tendido eléctrico que conectaría las subestaciones de Magaña (Soria) y Santa Engracia del Jubera (La Rioja) con una línea de doble circuito a 220 kilovoltios y una longitud de 57 kilómetros.