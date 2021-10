Felgtbi+ i autors presentaran una queixa al CGPJ per la retirada de llibres de temàtica LGTBI d'instituts de Castelló

La federació, l'editorial i alguns dels autors d'aquests llibres -com Ramón Martínez, Luisge Martin, Kika Fumero, Begoña Martínez Pagán o el traductor Carlos Valdibia- duran a terme aquesta acció en considerar que l'acte judicial "pretenia censurar" aquestes obres als centres d'ensenyament de Castelló.

Felgtbi+ considera "inadmissible", així com "un precedent perillós", que una jutgessa ordene la suspensió cautelar de la distribució d'obres de temàtica LGTBI+ "completament legals a centres educatius al·legant, a més, que pot causar perjuís irreparables" als menors.

L'entitat celebra que el titular el Jutjat del Contenciós-Administratiu 1 de Castelló alçara aquesta setmana la mesura adoptada per la magistrada. No obstant açò, incideix que accions com aquesta, "d'especial gravetat en ser empreses per un membre del Poder Judicial, no poden seguir tenint lloc en un Estat de dret amb legislacions vigents que defenen i protegeixen la diversitat LGTBI+".

En aquest sentit, la presidenta de Felgtbi+, Uge Sangil, defèn, en un comunicat, que "la LGTBIfòbia i la censura no tenen cabuda a les nostres institucions democràtiques". Així mateix, insisteix en "la necessitat urgent d'oferir formació obligatòria en matèria LGTBI+ a la Judicatura i els cossos i forces de seguretat de l'Estat".

Alguns dels autors dels llibres han manifestat el seu malestar i el seu rebuig a la mesura. Així, Ramón Martínez explica que "com a autors LGTBI+ som també activistes: tenim el compromís de portar informació a qui més la necessiten, que és la joventut LGTBI+ que estudia en col·legis i instituts".

"No podem tolerar que es posen obstacles sense sentit algun a un treball que realitzem amb la intenció de millorar les vides dels i les joves. Tenim la responsabilitat de millorar les seues vides, tal com van fer activistes del passat amb les nostres", apunta.

Per la seua banda, Kika Fumero assegura: "Ens trobaran de front davant la paredassa de Lorca, amb el cap ben alt al costat del seu. Hui sí tenim lleis que vetlen pels seus drets, que són els nostres, i els de tota una societat democràtica".

En aquesta línia, Begoña Martínez Pagán, la traductora de 'Queer. Una guía gráfica' i professora de la Universitat de Múrcia assevera que "la població adolescent té dret a accedir al coneixement científic actual sobre els seus cossos, identitats i orientacions".

"NO EXISTEIX EL DRET A MENTIR-LOS"

"No existeix el dret a mentir-los -prossegueix- ni a ocultar-los fins a on ha avançat la societat. Aquests llibres són educatius i necessaris per a estudiants i professorat: de fet s'usen en la formació de personal sanitari i docent. Més que crear danys irreparables, contribueixen a evitar danys irreparables: redueixen la violència cap a adolescents, entre adolescents o autoinfligida. És imprescindible que estiguen en tots els centres educatius de secundària i biblioteques que siga possible".

Finalment, Mili Hernández, de l'Editorial Egales, ha recalcat: "Portem 25 anys editant llibres LGTB a Espanya i és desolador que ara, amb certs drets ja conquistats, siga quan hem d'enfrontar-nos a la censura. Però si fa falta un altre quart de segle per a seguir defenent la cultura LGTBI+, ací estarem publicant caiga qui caiga".