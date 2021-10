Labora actualitzarà tots els seus centres per a oferir "les millors instal·lacions" de cerca de treball

El secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, ha donat a conéixer 'Laborant', un full de ruta dotat amb 8 milions d'euros que contenpla l'actualització de les instal·lacions on Labora atén a la ciutadania.

S'ha establit una programació en la qual s'han prioritzat les infraestructures més urgents tenint en compte les necessitats del centre en funció del volum de la població al que atén, antiguitat i característiques de les instal·lacions.

El nou model de centre, expliquen des de la Generalitat, "respon una transformació cultural de l'entitat que busca nous espais de treball innovadors, propers, humans i actuals".

En aquest sentit, Nomdedéu ha afirmat que els espais físics que Labora ha dissenyat responen la reflexió que ha dut a terme el Servei Valencià d'Ocupació per a oferir la millor atenció a la ciutadania. "Açò ens ha permès, ha expressat, dissenyar els espais on s'ha de prestar el servei públic, crear els edificis al servei del servei públic".

Dins d'aquesta iniciativa, Labora destinarà més de 8 milions d'euros, la majoria invertits en els nous espai Labora. Aquest pla preveu beneficiar a més de 430.000 persones residents a la nostra Comunitat.

En concret, 'Laborant' inclou 9 nous Espais Labora: 3 de nova construcció a Meliana, Paterna i Castelló i 6 remodelacions integrals: una a Elx, tres a València, una en Vilajoyosa i una altra a Gandia.

Igualment, habilitarà 5 nous Labora Formació. 1 de nova creació a Almàssera i 1 a Alacant i 3 remodelacions integrals a Paterna, Benicarló i Catarroja, així com la millora de les instal·lacions en tota la xarxa de centres per a adaptar-les al nou context sanitari.

ESPAI D'ORIENTACIÓ ALTEA

Com a novetat, Labora vol apostar pel seu servei d'orientació laboral i contempla la creació d'un nou espai de referència per a l'orientació a Altea, a més d'un nou centre a València per a l'orientació, emprenedoria, acompanyament i innovació per a l'ocupació. Aquestes reformes es realitzaran al llarg de tota la Comunitat Valenciana.