La Generalitat licita per quasi un milió d'euros la reparació d'habitatges protegits de tota la Comunitat

L'entitat és propietària d'una sèrie d'immobles, locals, garatges i vivendes destinades a lloguer, promoguts en el seu moment per l'Institut Valencià de Vivenda SA (IVVSA). A més, EVha està incrementat el seu parc d'habitatges socials mitjançant acords, convenis o cessions amb altres administracions, empreses i entitats.

Tot aquest parc d'habitatges requereix actuacions de caràcter continu que acull aquest contracte. Entre elles està la reparació de de vivendes recuperades buides o incorporades al parc propi de vivendes de l'entitat, perquè reunisquen els requisits d'habitabilitat amb la finalitat de que puguen ser novament llogades; i la reparació de vivendes amb destinació a lloguer en situació d'ocupació irregular perquè reunisquen els requisits d'habitabilitat necessaris per a la seua regularització, detalla l'administració autonòmica en un comunicat.

El pla també inclou intervencions urgents per a impedir l'assalt o possible ocupació, i de salubritat, en vivendes la titularitat de les quals haja sigut recuperada o incorporades al parc d'habitatges d'EVha procedents d'acords amb altres administracions, empreses o entitats.

El contracte s'adjudicarà per a un període de tres anys. Per a obtindre informació i documentació hauran de dirigir-se a la seu d'EVha a València (carrer Vinatea 14) de 9 a 14 hores o a través de l'enllaç de la Plataforma Contractació de l'Estat. El termini per a la presentació d'ofertes conclourà el pròxim 22 de novembre.