Benavent tracta ara de desactivar el cas Imelsa que ell va destapar

L’exgerent de l'empresa pública Imelsa i autodenominat ‘ionqui dels diners’, Marcos Benavent, va declarar ahir davant el jutge que ell i el seu sogre van manipular i van editar els enregistraments que van obrir la investigació policial i judicial del cas Imelsa sobre la suposada corrupció en diverses administracions controlades pel PP.

Benavent va comparéixer a petició pròpia al costat del seu nou advocat, Juan Carlos Navarro, davant el titular del Jutjat d'Instrucció número 18 de València, i va respondre únicament a les seues preguntes, rebutjant qualsevol interpel·lació del jutge o el fiscal.

Segons fonts judicials, el ‘ionqui dels diners’ va canviar la seua versió sobre els enregistraments que van donar origen a aquesta macrocausa i va afirmar que ell i el seu sogre «tallaven i pegaven» eixos enregistraments on s'al·ludia a la manipulació d'expedients o al cobrament i repartiment de mossegades.

Benavent, que va declarar durant una mitja hora, va mantindre que va ser ell qui va realitzar eixos enregistraments, però va dir que les va provocar de manera malintencionada, és a dir, provocant determinades expressions en els seus interlocutors. Altres fonts, coneixedores igualment del contingut de la declaració, van matisar que els talls als quals va al·ludir Benavent fan referència a parts que van considerar, tant ell com el seu sogre, «intranscendents».

Aquestes mateixes fonts van insistir que Benavent no va posar en dubte la veracitat de les converses, i van recordar que ja va dir que considerava eixos enregistraments una «assegurança de vida per si li passava alguna cosa», i que la «mala intenció» amb la qual van ser realitzades ja es coneixia. Van insistir, a més, que els enregistraments, en efecte, són fragments, però que aquests extractes no es troben editats ni presenten talls.

En conseqüència, observen poc recorregut judicial a aquesta nova declaració i insisteixen que no propiciarà cap instrucció addicional o paral·lela, sinó que la validesa d'aquestes proves es traduirà en unes qüestions prèvies sobre les quals s'haurà de pronunciar un tribunal.

El canvi d'estratègia es consolida, a més, en l'escrit presentat pel seu lletrat, en el qual qüestiona tota la prova documental obtinguda a partir d'uns enregistraments que qualifica com «sostrets», a més de «no íntegres, manipulats i alterats». Segons el parer d'aquest lletrat, després de la denúncia presentada davant la Fiscalia provincial per la llavors diputada d'Esquerra Unida –actualment consellera– Rosa Pérez Garijo, «es va privar a l'òrgan enjudiciador del control» i es van practicar diligències que «van suposar una restricció dels drets fonamentals». En aquesta denúncia, Pérez Garijo va aportar un ‘pendrive’ que contenia els enregistraments la veracitat dels quals ara nega Benavent.

Un altre dels aspectes clau de la impugnació formulada per Juan Carlos Navarro és la diligència d'entrada i registre practicada en el despatx de l'anterior advocat de Marcos Benavent, Ramiro Blasco, per haver-se fet, suposadament, sense les preceptives autoritzacions.

En eixe registre, efectuat per la UCO de la Guàrdia Civil, es van trobar els coneguts com a Papers del sirià, que van arribar a les mans de Benavent a través d'un tercer i que incriminen a l'exministre i expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana en suposades pràctiques corruptes relacionades amb la privatització de les ITV i del pla eòlic, i que han donat peu al conegut com a cas Erial.

El ‘ionqui dels diners’ es va presentar ahir en el jutjat amb la mateixa estètica que en les seues últimes compareixences públiques, encara que sense la desimboltura d'altres ocasions: va desfilar davant la premsa capcot i sense detindre's ni realitzar cap comentari.

13,5 milions recuperats de la corrupció

La Generalitat ha recuperat 13,5 milions d'euros després de l'execució de diverses sentències relacionades amb casos de corrupció: 8,24 d'ells estan ja ingressats i es deriven dels casos Fitur, Cooperació, Emarsa i Terra Mítica, mentre que hi ha altres 5,3 milions en tramitació. Aquests últims vénen dels casos Cooperació, Emarsa i IVAM, i inclouen 21 immobles i quatre vehicles.