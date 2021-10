PSOE C-LM dice que el cónclave de CCAA por la financiación no incomoda a Ferraz y agradece la "rectificación" de Feijóo

En una entrevista con Europa Press, Gutiérrez ha defendido que la intención es blindar una postura encaminada a que "no haya distinción entre el ámbito rural y el urbano" a la hora de captar los fondos que se reparten desde el Estado, configurando una prestación de servicios públicos igual en todo el territorio.

Por ello, ha insistido en que la posición del PSOE a nivel nacional se alinea con la de los presidentes de Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias y Aragón antes de acudir a la cita con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, como anfitrión, y esta pasa por "distribuir la riqueza" en base a unos "principios rectores" sustentados en la "igualdad de oportunidades".

Por contra, ha admitido que lo que sí que incomodó de la primera reunión fallida prevista para el 2 de noviembre fue que el PP de Galicia y el propio Feijóo "quisiera utilizar una cita de búsqueda de consenso para hacer confrontación política" justo antes del Congreso Federal socialista.

"No se pueden utilizar espacios para el acuerdo para ampliar la crispación", ha lamentado, asegurando que precisamente eso es lo que hizo Núñez Feijóo en su discurso durante el Debate sobre el Estado de Galicia, algo que ahora "ha tenido que rectificar".

Según el 'número dos' del PSOE castellanomanchego, este tipo de reuniones entre presidentes autonómicos ya han sido habituales a lo largo de los últimos años y pretenden, simplemente, "crear un grupo de diálogo" para reivindicar en común distintos extremos.

Ahora, tras la reunión frustrada del próximo 2 de noviembre y en vistas de la que se producirá el día 23, Gutiérrez asegura que el presidente gallego "se equivocó claramente al calor de su debate", pero "rectificar es de sabios" y ahora quiere "volver al consenso".

LAMENTA LA POSTURA DEL PP C-LM

Por contra, el secretario general del PSOE ha lamentado en este punto que el PP castellanomanchego opte en este debate por posicionarse junto al PP de Madrid, cuando los dos territorios tienen "visiones contrapuestas" del problema.

En este punto, se ha preguntado si el hecho de acercarse más a las posturas de Isabel Díaz Ayuso responde, en el caso de Paco Núñez, a "buscar más apoyo orgánico" de Madrid a cambio de "traicionar a Castilla-La Mancha".

"Que no se posicionen en que el reparto no sea por habitante, no lo entiendo. Pongo un ejemplo. En el Paseo de la Castellana viven las mismas personas que en toda la Serranía de Cuenca, pero mantener los servicios es más difícil en los 100 municipios de la Serranía", ha esgrimido.

Por ello, ha terminado dando un consejo al principal partido de la oposición en la región: "Vale la pena incomodar a tu partido para defender a tu gente".