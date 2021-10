Pedro, en 'First Dates': "Con 48 años me quedé impotente por estrés"

Montse acudió este miércoles a First dates en busca del amor tras estar 30 años casada y separarse por una infidelidad: "Me dijo, mirándome de arriba abajo con un gesto de desprecio, que a mí quién me iba a querer".

"Pero cuando estaba sola en casa me desnudaba ante el espejo, porque le había oído decir a algunos psicólogos que debía mirarme y quererme. Entonces me decía a mí misma que mi cuerpo todavía podía hacer feliz a un hombre", afirmó la catalana.

Su cita fue Pedro, que se definió como "una persona muy dicharachera, que en el momento que cojo un poco de confianza soy muy abierto". También comentó que "soy muy aficionado a las motos, incluso tuve un equipo corriendo en el Campeonato de España durante cinco años".

Nada más conocerse en la barra del local de Cuatro ambos conectaron gracias a su afición al motor: "¡Me encanta montar en moto!", exclamó Montse al conocer el gusto por las dos ruedas de su cita.

Las risas durante la cena no pararon entre ambos comensales, que no ocultaron en ningún momento que el programa había acertado al emparejarles. Tan a gusto estaba Pedro que no dudó en confesar una intimidad.

"Me divorcié y me refugié en mi trabajo. Me quedé impotente por estrés con 48 años y ahora estoy con un tratamiento médico para recuperar la testosterona porque estoy otra vez perdidito", explicó el tarraconense.

Y añadió que "pasé una mala racha de nervios, aunque doy Gracias a Dios que me ataquen ahí... Es que vivía por y para el trabajo, pero hoy en día mi pareja está en primer lugar".

Tras la cena, los dos pasaron al fotomatón para llevarse un recuerdo de su paso por First dates: "A ver qué pasa... creo que algo va a ser", afirmó Montse dando pistas a los espectadores del desenlace final de la velada con fugaz beso.

La catalana reconoció que le gustaría tener una segunda cita con Pedro porque "me ha parecido un hombre muy interesante y me gustaría conocerlo". El tarraconense, por su parte, también quiso volver a quedar "para seguir conociéndonos".