La sanidad y los jóvenes protagonizan un debate sobre la comunidad con visos electorales

Casi cuatro meses después del último debate sobre el estado de la comunidad, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, volvió a comparecer este miércoles en el Parlamento para dar cuenta de los primeros mil días del Gobierno de PP-A y Cs, aunque su intervención estuvo regada de anuncios, casi una veintena, más propios de un programa electoral que de un balance.

Con la pandemia del coronavirus muy controlada, aunque no superada, y las mareas blancas agitándose de nuevo tras la decisión de la Junta de no renovar el contrato a 8.000 profesionales sanitarios que fueron contratados como refuerzo –decisión que este jueves vuelve a movilizar a los sindicatos en todas las provincias–, el presidente dedicó una parte importante de su comparecencia a la Sanidad. Aseguró que su Gobierno es "consciente de los problemas" del sistema sanitario y "nos duelen", y reiteró que "en pocos meses tuvimos que levantar lo que llevaba años caído".

En este sentido, el popular anunció que el Presupuesto de 2022, en caso de aprobarse, contará con 1.100 millones de euros más para Sanidad, de los que 600 se destinarán a contrataciones y retribuciones del personal.

En cuanto al resto de anuncios, estos fueron en la primera sesión del debate los más destacados.

Sanidad

Moreno anunció que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) incluirá en su calendario vacunal a partir del 1 de diciembre la vacuna contra la meningitis tipo B para los niños nacidos a partir de octubre de 2021, y que se administrará gratuitamente a los dos, cuatro y 15 meses. Esta medida, dijo, permitirá a las familias ahorrar unos 300 euros, que es lo que cuestan las tres dosis del suero, más conocido como Bexsero por su marca comercializadora.

Por otro lado, y tras la autorización del Ministerio de Sanidad, el presidente confirmó que Andalucía comenzará esta misma semana a administrar la dosis de refuerzo a los vacunados con Janssen contra la Covid-19. Salud empezará por los centros penitenciarios, tanto a los reclusos como a los trabajadores.

Jóvenes

Dos fueron las medidas anunciadas para este sector de la población. Por un lado, la creación de una Tarjeta Joven de Transporte en 2022, con descuentos del 50% en los nueve consorcios metropolitanos de Andalucía y de hasta el 100% en el caso de las familias numerosas.

La Junta también va a movilizar dos paquetes de ayudas para favorecer la empleabilidad de este colectivo. Uno con 100 millones de euros para incentivar la contratación indefinida, con prioridad a los desempleados menores de 30 años; y otro con 120 millones, que servirán para apoyar a quien contrate a jóvenes de 18 a 29 años.

Política social

Moreno anunció un nuevo ingreso social, el Ingreso por la Infancia y la Inclusión, que contemplará el derecho a cubrir las necesidades básicas de las familias más necesitadas. Será una prestación mensual compatible con otras ayudas. También se va a aprobar la próxima semana una ayuda de 22 millones para los centros de mayores y se incrementará un 2,6% el coste-plaza en las residencias y centros que atienden a personas con discapacidad.

Economía

La Junta aprobará en noviembre un nuevo decreto ley por el que se modificarán 70 normas, con 268 medidas de simplificación administrativa. También se votará en las próximas semanas la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista), conocida como Ley del Suelo; y se enviará al Consejo Consultivo el anteproyecto de la Ley de Economía Circular. Igualmente, en el primer semestre de 2022 verá la luz la Alianza por la Industria en Andalucía; y el próximo mes se aprobará una línea de ayudas al sector industrial por valor de 150 millones de euros hasta el año 2023.

Otras medidas

Entre los anuncios que realizó Moreno destacan también el avance en la estabilización del personal eventual del Infoca que recoge el Presupuesto del próximo año; el incremento el año que viene de cinco millones de euros, hasta los 515, en relación con la Patrica (Participación en los Tributos de la Comunidad Autonómica); la llegada en noviembre al Parlamento de la Ley del Flamenco y próximamente la Ley de Función Pública de Andalucía; o el anuncio de que la Junta estará el próximo año invirtiendo el 100% del canon del agua.

Rebaja fiscal

"Mientras yo sea presidente, aquí no se le va a subir nunca los impuestos a los andaluces, no vamos a volver a un infierno fiscal". Con estas palabras, Moreno defendió en el Parlamento la tercera rebaja de impuestos que ha llevado a cabo su Gobierno.

El pacto PP-PSOE se aleja

Moreno tardó poco más de cinco minutos desde el inicio de su intervención en mencionar el Presupuesto andaluz de 2022 y en asegurar que en su Gobierno están "dispuestos a negociar sin vetos hasta la extenuación con todos los grupos parlamentarios en beneficio de los andaluces". Y acabó su discurso, una hora y media después, pidiendo a sus señorías que "seamos valientes y cojamos la mano tendida del adversario, hagamos historia".

El popular insistió en que las cuentas son la "llave" para conseguir la recuperación económica y social de la comunidad, con una cifra "récord" de 43.841 millones de euros, un 9% más respecto a los actuales presupuestos. "No puede haber excusa alguna ni argumento ideológico para bloquear la recuperación", incidió el presidente, quien alentó al PSOE-A durante su cara a cara con la portavoz parlamentaria, Ángeles Férriz, a expresar "qué es lo que no le gusta" de unas cuentas que, reiteró, son "expansivas" y "no serán pólvora para fuegos artificiales, sino tierra fértil para las reformas que estamos sembrando".

El Presupuesto se presentará en el Parlamento el próximo 3 de noviembre y hasta el día 24 de ese mes, cuando se celebre el debate de la totalidad, "estará abierta la puerta del diálogo", manifestó Moreno, después de que el líder socialista, Juan Espadas, manifestara que el plazo de negociación expiraba este miércoles si el presidente no respondía a sus propuestas.

Y, en esa línea, el secretario general del PSOE-A criticó el "cinismo" de Moreno en su discurso del debate al reivindicar diálogo al resto de los grupos sin haber dado "contestación" a las propuestas de su formación para buscar un posible acuerdo que, tras las intervenciones de ayer en el Parlamento, cada vez parece más lejano.

"El PP lo que quiere es cerrar un acuerdo con Vox, y si Vox quiere o no quiere lo veremos dentro de unas semanas", continuó Espadas, quien dijo haberse quedado "estupefacto" al escuchar a Moreno "hablar de una Andalucía que no se corresponde con la que los ciudadanos andaluces en la calle esperaban".