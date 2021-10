Teresa Bueyes: "Muchos famosos no están acostumbrados a escuchar un no"

Teresa Bueyes es abogada, pero por su despacho desfilan tantos famosos que bien podría decirse que se ha convertido en una especie de oráculo al que las celebridades de todo corte acuden cuando los problemas amenazan con destruirlo todo. Entre decenas de carpetas con casos sin resolver por ese colapso en la administración que pone en jaque al sistema, la conocida como la 'abogada de las estrellas' me recibe su elegante bufete en plena calle Ferraz de Madrid, situado a escasos metros de la sede del Partido Socialista.

Entre tanto problema mundano, imagino que le resultará fascinante resolver casos que a veces parecen muy frívolos… Jamás definiría como frívolos asuntos que conciernen a derechos fundamentales como son el derecho al honor y a la propia imagen. En mi despacho efectuamos una criba sobre los casos que pueden prosperar. Soy muy clara con los famosos, muchos no están acostumbrados a que les digan que no.

Se la conoce como la abogada de los famosos. ¿Es eso un mérito o una carga para usted? En realidad, es una etiqueta que en ocasiones me perjudica, porque hay mucha gente que cree que solo defiendo a celebrities, cuando no es así. Día a día, me enfrento a causas de mujeres maltratadas, abusos de menores o divorcios complicados de gente anónima.

Su primer trabajo fue como abogada de José María Ruiz Mateos, ¿era tan fiero el león como parecía? En mi opinión, José María Ruiz Mateos era el padrino de una mafia en la que también participaban los hijos. Viví una etapa muy difícil con 23 años, pero agradezco las tablas que adquirí. Le debo un rasgo de mi carácter: la valentía.

En el documental que acaba de estrenar TVE sobre su figura, usted cuenta que llegó a exhumar el cadáver del que fue su jefe para reconocer a una hija secreta… No quedó otro remedio después de que sus 13 hijos se negaran a cotejar su ADN. Fue muy lamentable tener que extraerle un fémur y varias piezas dentales para demostrar que Adela Montesdeoca era su hija.

¿Y qué ha pasado con la herencia? ¿La han repartido con ella? Adela renunció porque había más deudas que dinero, pero esperamos que algún día aparezca el patrimonio que podría estar oculto. No hay que olvidar que los hijos están imputados por haber desviado dinero de los pagarés emitidos por Nueva Rumasa.

Teresa Bueyes Madrid, 1971. Abogada especializada en Derecho de familia y en Derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. Ha defendido a clientes tan dispares como José María Ruiz Mateos, Isabel Preysler, Alba Carrillo o Matías Urrea. Tiene su propio bufete.

¿Se aprovechan los famosos para no pagar lo que deben? Hay muchos famosos caprichosos que viven por la cara creyéndose que la fama les da derecho a todo. Llevo diez años intentando cobrar a Aída Nízar 60.000 euros por una sentencia que ganamos contra ella y, a pesar de su elevado estilo de vida, a nivel oficial es insolvente. Hace poco gané un caso contra el hermano de Blanca Cuesta, mujer de Borja Thyssen, y pone dificultades para pagar las costas a las que ha sido condenado.

¿Alguna vez ha echado algún famoso de su despacho? Sí, en alguna ocasión por sus escasos modales. Otras veces les he tenido que negar la defensa porque lo que venían contando no tenía base legal. En la mayoría de los casos, todo se puede defender bajo la libertad de expresión.

¿Qué determina el limite de la libertad de expresión y el derecho de información con el derecho al honor? Es complejo, hay que ponderar los derechos en conflicto, caso a caso. A priori, podría decir que es determinante la conducta anterior. No es lo mismo un personaje que ha vendido su vida privada que el que no lo ha hecho nunca. Lo que me resulta escandaloso es que cada vez más la justicia abogue por considerar de interés público la vida privada de personajes del corazón fomentando la curiosidad insana.

Pero yo he hojeado con usted más de una revista del corazón… Las leo desde un punto de vista profesional, porque afectan a muchos clientes míos. A nivel personal, las tramas del corazón me aburren soberanamente. Muchas veces se retuerce la verdad en función de otros intereses.

"Tras 26 años como letrada en activo, puedo asegurar que la realidad supera siempre a la ficción"

Ahora también representa a Matías Urrea, expareja de Ainhoa Arteta, ¿también aquí se ha manipulado la historia a nivel mediático? Sí, por supuesto, porque, en general, los medios se inclinan por apoyar a quien creen que es el poderoso. Tras 26 años como letrada en activo, puedo asegurar que la realidad supera siempre a la ficción.

¿Lo dice porque alguno de sus clientes VIP parecen personajes de una película de Almodóvar, como Alba Carrillo, cuya relación, recuerdo, no terminó demasiado bien? Con Alba he recuperado la amistad. Antes que clienta fue compañera en el programa Amigas y conocidas, de TVE, y le tengo un gran cariño. Tiene una evidente dualidad: puede ser ángel o demonio. Conmigo prevalece el ángel, la niña tierna y divertida. Creo que su madre no la beneficia.

Ahora que refiere su paso por TVE, me atrevería a decir que además de abogada es usted todo un personaje. ¿Esto es positivo o negativo para su imagen? Estoy en contra de las etiquetas. No soy abogada las 24 horas al día como muchos piensan. Definirte te limita en otras áreas. Me gusta ser una persona polifacética.

Veo que no hay reto que se le resista, ¿no le tiene miedo a nada? Después de trabajar en casos durísimos que no puedo ni reproducir, no le tengo miedo a nada, ni siquiera a la muerte.