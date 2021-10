Crespo valora el papel de COAG "en la defensa de los intereses de Andalucía en la nueva Política Agraria Común"

Tras subrayar la importancia de la función de estas entidades, Crespo, que ha intervenido a través de un vídeo, ha mostrado su reconocimiento por la labor desempeñada por COAG, favoreciendo en todo momento la "unidad de acción" de los agricultores y ganaderos andaluces.

En especial, según ha informado el Gobierno andaluz, ha destacado la figura del secretario general provincial en Jaén, Juan Luis Ávila, que ha sido reelegido en el cargo por unanimidad de los asistentes a un congreso que también ha contado, entre otros, con el alcalde de Jaén, Julio Millán; el presidente de la Diputación, Francisco Reyes; la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño; el secretario general de Agricultura de la Junta, Vicente Pérez, y el secretario general de COAG- A, Miguel López.

De este modo, la consejera se ha referido a su trabajo en la "protección del olivar de presente y de futuro" y, en particular, de una comarca tan productiva como La Loma de Jaén, "especialmente amenazada por la propuesta de ecoesquemas que ha planteado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dentro del Plan Estratégico Nacional".

"No podemos olvidar que el olivar necesita renovación y económicamente debe tener una PAC firme para el futuro", ha afirmado Crespo, que se ha excusado por no poder estar en Jaén debido a la celebración del debate del estado de la comunidad en el Parlamento andaluz. No ha olvidado tampoco la labor de COAG para apoyar "de primera mano" a la ganadería jiennense y la zona de Cazorla, que "por fin ha tenido acceso a las ayudas comunitarias".

Por otra parte, el secretario general de Agricultura, que ha participado en el acto de clausura, ha profundizado en el estado de la negociación del Plan Estratégico Nacional, haciendo especial hincapié en la definición de los ecoesquemas.

"Nos preocupa que el número de regiones agroecológicas que ha fijado el ministerio conduzca a una tasa plana que puede desmotivar a nuestros agricultores y ganaderos, lo que se traduciría en el incumplimiento de unos objetivos medioambientales que consideramos muy importantes. Todo ello cuando Andalucía ha sido la comunidad que más ha impulsado la producción ecológica e integrada del país", ha explicado Pérez.

En este sentido, ha reiterado la necesidad de aumentar el número de regiones agroecológicas y de que los cultivos permanentes y la ganadería extensiva sean considerados 'per sé' como un ecoesquema. Igualmente, ha lamentado "el especial daño que provocaría en la comarca de La Loma la implantación de una tasa plana".

Además, ha agradecido la contribución de COAG "a la unidad del sector, junto a la Administración regional, a lo largo de toda la negociación de la PAC para reconducir los planteamiento iniciales del Gobierno de España" y la voluntad de continuar "defendiendo hasta el final un acuerdo que no suponga pérdidas significativas para los agricultores y ganaderos andaluces" respecto al resto del país.

Finalmente, el secretario general ha señalado que, ante posibles pérdidas de renta, "la responsabilidad exclusiva será del Ministerio, porque Andalucía ha puesto sobre la mesa un modelo compatible con la normativa comunitaria y hasta el último momento trabajará en su defensa".