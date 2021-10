Esther pasó quince años de su vida en la calle. Cumplidos los 30 ya se encontraba en esta situación. "Imagíname: sin techo, con una enfermedad mental (esquizofrenia) y consumiendo sustancias". Lo cuenta ahora a sus 51 años. No desde la tragedia sino con un hilo de esperanza porque ahora -dice- "he conocido la felicidad". Y es que desde que los servicios sociales dieron con ella en 2018 Esther vive en un piso para ella sola, con total autonomía y con apoyo socioeducativo. "Me gusta la sensación de llegar a casa, es donde mejor estoy".

Esta madrileña nacida en los 70 tiene las llaves de la casa que le ha proporcionado el Ayuntamiento en Puente de Vallecas y ha podido decorarla a su gusto. "La quiero como si fuera mía. Esta casa es mi forma de presentarme al mundo, de integrarme en la sociedad porque me ha servido para no recaer y controlar el consumo", relata.

Ese es precisamente el objetivo del programa 'Housing First' al que pertenece Esther, desde que el Gobierno de Manuela Carmena puso en marcha las primeras viviendas al servicio de este programa. "La vivienda es estabilidad", explica el educador social de Esther, Sergio Arranz. Así, frente al modelo 'en escalera' la cual las personas vulnerables van participando poco a poco de los recursos sociales hasta que lograda la estabilidad se les ofrece una vivienda, el Housing First cree que las bases se asientan en una casa. "Más que techo hablamos de hogar", señala Arranz quien opina que con el modelo escalera es más propenso que vuelvan a la calle.

Una de las casas del proyecto Housing First. Cedida.

Esther secunda la tesis del experto quien cree que tras los grandes avances ya está preparada para continuar en otros recursos sociales. "Me han dado hasta 2023 y estoy utilizando el margen de tiempo para buscar trabajo", señala la mujer. Para que más personas recuperen la autonomía como Esther y puedan alcanzar la reinserción laboral, el área de Familias y Bienestar Social va a incorporar 100 viviendas más al programa. Estos sumados a los 75 de Carmena y los otros 35 que puso en marcha el actual delegado Pepe Aniorte en los últimos dos años alcanzarán los 210 pisos.

Precisamente, la Junta de Gobierno aprueba este jueves el contrato de las nuevas viviendas en las que podrán entrar los usuarios a partir del 1 de marzo de 2022. El contrato tiene una duración de dos años, prorrogable por 24 meses, y un presupuesto plurianual de 3,3 millones de euros, avanza el área de Familias a 20minutos.

El convenio también determina que de las 100 viviendas, 65 serán puestas a disposición del adjudicatario del contrato por parte de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y 35 serán aportadas por el adjudicatario del contrato. En cuanto a medios personales, el servicio se desarrollará con un director y subdirector de proyecto y once técnicos de provisión de servicios y alojamiento.

"Trabajamos por dar a las personas nuevas oportunidades, apostando por respuestas que funcionan frente al sinhogarismo", señala Pepe Aniorte a este medio. Porque con el refuerzo del programa Housing First, "nos dirigimos a personas que, en ocasiones, llevan muchos años en la calle y sufren graves deterioros en sus condiciones de vida" y con este proyecto, "garantizamos que reciben una atención individualizada para dar pasos hacia su inserción laboral y social".

Un modelo que ha triunfado en Europa

El programa Housing First ha tenido éxito en países como Finlandia, donde el sinhogarismo se ha reducido un 45%. Asimismo, en 2013, el proyecto de investigación Housing First Europe indicaba que el 70% de personas usuarias del servicio Housing First en Ámsterdam habían reducido su consumo de estupefacientes, mientras que el 89% también declaraban mejoras en su calidad de vida y el 70% en su estado de salud mental, según fuentes municipales.

Más plazas para atender a las personas sinhogar

Desde el comienzo del mandato, el Ayuntamiento cuenta con 301 plazas más de atención a personas sin hogar, lo que supone un 24% más; y 70 nuevas de centros de día, un 31% más. Fuera de la red de sinhogarismo, el área social ha abierto en plazas para solicitantes de asilo las 300 de las Caracolas, que frente a las 250 que había supone un 120% más.