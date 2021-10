Teatre Micalet exalta la persecució dels somnis amb l'estrena de 'Les tres germanes' de Chéjov

"En 'Les tres germanes' trobem la il·lusió de complir els somnis i les ganes de transcendir i, malgrat no aconseguir-ho, preval la lluita per a seguir vivint, per a seguir sent", assenyala Peris.

El Micalet ha confeccionat un elenc que reuneix "figures consolidades de l'escena valenciana i a actors i actrius joves amb l'afany d'explorar noves sinergies.

Així, l'elenc està integrat per Pilar Almeria, Pepa Juan, Laura Romero, Laura Sanchis, Enric Juezas, Toni Agustí, Guille Zavala, Bruno Tamarit, Héctor Fuster, Miguel Seguí i Isabel Requena.

La peça del dramaturg rus, adaptada al valencià per Juli Disla, narra la història d'Olga, Maixa i Irina, les germàniques Pròzorov, tres òrfenes atrapades en una ciutat russa de província on es troba assignada una guarnició de brigada d'artilleria, únic estímul vital en un escenari inert i apàtic.

L'esperança de tornar a Moscou, la seua ciutat natal, s'ha establit com l'objectiu principal de la família Pròzorov, qui s'agarra a aquest anhel com a última manera d'aconseguir una vida plena.