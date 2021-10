Esparza dice que las medidas fiscales no tendrán "impacto" y afirma que el Presupuesto "nace muerto"

Sobre las medidas fiscales, Esparza ha afirmado que "se plantea una deflactación de la tarifa del IRPF de un 2%, que para nosotros es absolutamente insuficiente". "Nosotros ya planteábamos una del 5,8%. La inflación hoy está en el 4,1%, por lo tanto es que no tiene impacto", ha asegurado, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

Además, ha señalado que "se plantea una subida de los mínimos personales y familiares del 5% en el IRPF, que es como no subir, porque ya estamos en una inflación del 4,1%". "Si estamos hablando de una subida del 5%, vas a dejar a la gente neutra. Nosotros proponíamos una subida de las deducciones mucho más importante y que ayudara de verdad a las familias", ha apuntado.

Por otro lado, Javier Esparza ha afirmado que "en el Impuesto de Sociedades no se toca nada y parece que es una victoria, no vamos a subir más los impuestos y solo falta que tengamos que salir a aplaudirles". "Mientras tanto, Alemania, Francia, Italia, Suecia o Japón están bajando impuestos a las empresas porque con eso entienden que ayudan a generar empleo", ha dicho.

En el capítulo de gastos, el presidente de UPN ha asegurado que, "viendo el cuadro macro del que nace este Presupuesto, creo que nace muerto desde el punto de vista de los números, porque ya no es creíble, no se han tenido en cuenta las correcciones que todos los analistas están haciendo del crecimiento a nivel nacional y también en la Comunidad foral". "Nace de unos datos que no son reales, porque no se han corregido, porque no se han querido corregir. Las consultorías que se dedican al análisis están diciendo que el crecimiento se tiene que corregir en un 1,3% y este Gobierno no lo ha corregido. Ha planificado el Presupuesto de 2022 como si fuéramos a crecer más de lo que vamos a crecer en 2021. No van a encajar las realidades porque las realidades son las que son ahora, no las que quiere el Gobierno que sean", ha asegurado.

Por otro lado, Esparza ha afirmado que "una cuestión clave que afecta de manera absoluta son los costos del transporte, los costos de la luz, del gas, del gasoil, de la cesta de la compra, los suministros, los componentes para las empresas, eso tiene un impacto y tampoco se ha recogido".

Por todo ello, Esparza ha considerado que el anteproyecto de Presupuestos "carece de cuestiones que son relevantes, creemos que está mal diseñado y creemos que es irreal". "El 54% es gasto social. En 2010, con UPN en el Gobierno, el 56% era gasto social. Estos que son los sociales y los progresistas pues al final son menos sociales y menos progresistas que Gobiernos de UPN en cuanto al gasto social", ha asegurado.

Tras ello, el portavoz de Navarra Suma ha asegurado que su grupo planteará en el Parlamento enmiendas que "ayuden a los sectores económicos, que ayuden a la gente". "Desgraciadamente estos son un rodillo, Bildu cuando firma un acuerdo con el Gobierno lo que exige es que no se pueda aceptar ninguna enmienda de Navarra Suma. Esto no debe ser vetar, pero es lo que firma el PSN", ha indicado.