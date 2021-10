Ford Almussafes cancel·la tres dies d'ERTO en la fabricació de motors davant la "inestabilitat" del subministrament

L'empresa ha informat d'aquesta decisió als representants dels treballadors en la reunió de la comissió mixta de seguiment de l'ERTO celebrada durant la vesprada d'aquest dimecres.

En concret, la direcció de Ford ha anunciat la cancel·lació dels dies d'ERTO previstos per al divendres 29 de novembre, el dimarts 2 i dimecres 3 de novembre per als treballadors de muntatge en la planta de fabricació de motors. Aquests dies passen a ser de producció.

A més, ha confirmat l'aturada total de producció prevista del 2 al 5 de novembre en operacions de vehicles.

Després de conéixer aquests nous canvis, el secretari del Comité d'empresa i portaveu d'UGT en Ford Almussafes, José Luis Parra, ha lamentat que la comissió de seguiment de l'ERTO s'estiga "convertint pràcticament en una reunió quasi fixada totes les setmanes" i ha posat l'accent que la situació és "molt delicada i difícil", amb una "incertesa que està colpejant durament a tot el sector".

Parra ha insistit a més en la "preocupació" del sindicat majoritari pels treballadors del torn de nit, que inicialment estava suspès "fins a finals d'octubre però que segueix en aquesta situació", ha precisat. Una qüestió per la qual va preguntar a l'empresa i la reunió que van mantindre aquest mateix dimarts. "Porten sis mesos d'atur consumits, el pagament de prestacions disminueix, és un problema complicat i d'una gravetat incipient que s'està acreixent", ha lamentat.

Per la seua banda, el portaveu de STM, Dani Portillo, ha manifestat que des d'aquest sindicat són "conscients i realistes" sobre la situació que travessa "no només la planta" sinó el sector del motor en general. No obstant açò, ha criticat que s'avise "amb tan poc temps" a la plantilla perquè açò pot suposar un problema de conciliació familiar.

A més, considera que es podrien programar formacions per als empleats els dies en els quals no es pot produir "i no enviar a tothom a ERTO". De qualsevol manera, ha insistit que és "una situació sobrevinguda" que els "ha tocat viure".

Així mateix, el portaveu de CGT Mariano Bosch també veu "preocupant la inestabilitat" dels treballadors, que "no saben si treballaran la setmana que ve". "Esperem que açò comence a remuntar prompte, els treballadors no poden estar plantejant-se d'un dia per a un altre si van a estar en un expedient o van a treballar. Ja és un tema econòmic, hi ha companys que porten molt temps en ERTO amb un minvament de salari molt important", ha lamentat.