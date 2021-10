Així ho ha anunciat la ministra de Mobilitat, Transports i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en una compareixença a València per a presentar l'estudi informatiu del túnel passant i la línia d'alta velocitat entre València i Castelló.

El servei d'Avlo serà un dels tres AVEs 'low cost' que uniran València i la capital d'Espanya. Està previst que els trens Ouigo també comencen a operar a la primavera, mentre que encara no hi ha data per als trens d'Ilsa.