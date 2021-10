El Ayuntamiento de Fuengirola suprimirá el IBI en todos los centros sanitarios públicos del municipio

Para ello, ha sido necesario modificar la ordenanza municipal relativa a este impuesto, "un paso necesario para que la Junta de Andalucía construya el futuro Centro de Salud de Los Pacos", cuya licitación será publicada próximamente, tal y como anunció el gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán, en una visita que realizó a la ciudad durante el presente mes.

La encargada de presentar a pleno la moción ha sido la concejala de Hacienda, Rosa Ana Bravo, quien ha recordado que el Ayuntamiento en la sesión plenaria de 30 de abril de 2007, aprobó los acuerdos para la cesión de terrenos a la Consejería de Salud, ubicados entre las calles Los Vecinos y Badajoz, con el fin de construir en ellos un centro de salud.

"A lo largo de estos años y a pesar de la insistencia del Ayuntamiento para que la Junta de Andalucía hiciera realidad este proyecto fundamental para los vecinos de Los Pacos y Torreblanca, nos encontramos con que es ahora, coincidiendo con un Gobierno del PP, cuando se han cogido, en serio, las riendas de esta iniciativa", ha manifestado Bravo.

Ha señalado que "no solo se trata de un proyecto redactado hace años y guardado en un cajón, una circunstancia que ha provocado que quede obsoleto y que el actual Gobierno andaluz haya tenido que revisarlo y actualizarlo, sino que la Junta de Andalucía, en todos estos años, tampoco había avanzado en la tramitación burocrática".

Así, la edil ha señalado que el pasado día 15 de septiembre de este mismo año, "recibimos una comunicación de la Consejería de Salud en la que se nos pedía un compromiso formal sobre la exención del pago del IBI de dicha parcela, un trámite imprescindible para que la cesión de los terrenos sea efectiva".

Por ello, tal y como ha continuado explicando Bravo, "con fecha 27 de septiembre se responde a este escrito, mostrando el compromiso formal de exención del IBI afecto a esta parcela. Y lo que traemos hoy a pleno es el siguiente paso a seguir para en el trámite de cesión y aceptación de la parcela para la construcción del centro de salud de Los Pacos".

Se trata, según ha detallado la edil, "de proponer la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal del IBI de forma que queden exentos del pago los bienes inmuebles utilizados como centros sanitarios de titularidad pública, siempre que estén directamente afectos al cumplimiento de las finalidades específicas de estos centros".

En este sentido, la concejala de Hacienda ha destacado que se trata "de un paso más para hacer realidad la construcción de las instalaciones sanitarias, pues la Junta de Andalucía no podría aceptar la cesión de esta parcela de Los Pacos sin que la modificación de la ordenanza fuera aprobada".

"Y ello con la premura que requiere un asunto de tanta importancia como este, por lo que no vamos a esperar a incluirlo en el Plan Normativo de 2022, de forma que evitaremos que este trámite sea un obstáculo de cara al inicio de las obras del Centro de Salud de Los Pacos", ha dicho.

Por su parte, la alcaldesa, Ana Mula, ha tomado la palabra para señalar que la Junta de Andalucía "ya ha iniciado el trámite para la contratación de la obra de dicho centro de salud en nuestra ciudad. Por lo tanto, se espera que salga a licitación en breve plazo".

En otro orden de cosas, en la sesión plenaria también se ha aprobado el deslinde, desafectación y modificación del trazado del tramo 2 de la vía pecuaria Vereda de Pajares, tal y como había solicitado la entidad Torreblanca del Sol.

Asimismo, en el transcurso del pleno se ha aprobado una declaración institucional de felicitación a deportistas fuengiroleños, por los éxitos alcanzados en los últimos tiempos, entre los que destaca la patinadora Natalia Baldizzone, que ha logrado proclamarse Campeona del Mundo de Patinaje Artístico por segunda vez en su segunda participación en un mundial.

Además, también han sido felicitados los taekwondistas del 'Club Deportivo Taeguk' por los resultados obtenidos en la Copa Federación de Andalucía de Taekwondo Sector Oriental 2021, celebrada en La Cala de Mijas el día 2 de octubre de 2021. Natalia Nevelinova Ivanova, medalla de Oro y clasificación, Daniel Blanco Oliva, medalla de Oro y clasificación, Daniel Trujillo Gómez, medalla de Plata y clasificación e Ivan Ovcharenko, medalla de Bronce.

De igual modo han sido objeto de felicitación plenaria los deportistas del 'Club Paddle Surf Fuengirola' por los resultados obtenidos en el Sevilla Stand Up Paddle (SUP) Festival 2021 (Copa de España de SUP Larga Distancia), celebrado en Sevilla el 3 de octubre. Los deportistas del club que consiguieron medallas fueron Lucas García Martínez, medalla de Plata en Sub 8 Masculino (400m); Álvaro Moreno Quintero, medalla de Bronce en Sub 8 Masculino (400m); Ana Moreno Sancho, medalla de Plata en Sub 10 Femenino (800m); Jorge Valenzuela Ledesma, medalla de Plata en Sub 14 Masculino (3.000m); y Ainhoa Rivas García, medalla de Plata en Sub 16 Femenino (5.000m).

Los deportistas del 'Club de Balonmano Fuengirola/El Coto', Alba Díaz González, Jennifer Marín Palacios y Álvaro García Mozun también han sido felicitados por la Corporación por la consecución del Subcampeonato de Europa de balonmano playa como integrantes del equipo GEA AM Team Almería (categoría sénior femenina); ellas como jugadoras y él como parte del cuerpo técnico. Logro obtenido en la EHF Beach Handball Champions Cup 2021, celebrada en Isola delle Femmine (Italia) del 7 al 10 de octubre.

Por último, ha sido felicitado el deportista local de arte marcial David Bendayan Cohen por proclamarse campeón de Europa de Brazilian Jiu-Jitsu en la categoría de peso pesado 94,300 kilos; una actuación del fuengiroleño que tuvo lugar en la Copa de Europa de Brazilian Jiu-Jitsu 2021, celebrada en Valencia también este mes de octubre.