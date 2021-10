El documental 'La palabra maldita' trenca l'estigma del suïcidi en Docs València

"Fa tres anys i mig que va arrancar aquest projecte, sobretot per una implicació personal d'un parell de casos propers que vaig tindre i per ser molt conscient del tabú que hi ha amb la paraula suïcidi. Comencem buscant ajuda, informació, finançament i han sigut anys difícils per una pandèmia pel mig", recorda el seu director, Javier Álvarez.

Al principi van començar a rodar un docu-ficció i finalment van optar per reenfocar-lo com un documental de seguiment de personatges, la majoria dones. "Açò em reafirma en la teoria que els és més fàcil comunicar les seues vulnerabilitats i als homes ens costa més", apunta el realitzador a través d'un comunicat del festival.

El rodatge es va iniciar al febrer de 2020, i un mes més tard no va poder continuar per la pandèmia. No ha sigut fins a 2021 que s'ha pogut finalitzar. "Hem volgut fugir del tractament dur -subratlla el director- perquè aquest documental ha de servir per a donar informació i volíem que la gent isquera de la pel·lícula amb la sensació d'haver descobert una cosa que no coneixia i amb una bona actitud".

La música de 'La palabra maldita' està composta a sis mans, amb les dos de Germán García Arias i amb el director, com un procés creatiu conjunt. "Les melodies, ritmes i ambients musicals passaven pel seu filtre i ell ens guiava per eixos punts de llum. El tema des del punt de vista musical era un repte per a no caure en el dramatisme i el que sempre hem volgut transmetre és un missatge de llum i d'esperança", afirma el compositor, Daniel Abad.

COR MOLT VALENCIÀ

En el documental apareixen persones de tota Espanya, però hi ha "un cor molt valencià" que és identificable en el seu equip, música i testimoniatges. També han entrevistat a periodistes per a entendre en el seu context l'efecte contagi i l'efecte 'papageno' (canvi d'opinió d'un potencial suïcida).

L'OMS, en 2014, va marcar un canvi de paradigma que acull la comunitat científica en defendre que parlar del suïcidi ajuda a previndre'l i baixar les xifres. "No hem tingut por a parlar del suïcidi perquè hem complit amb eixes directrius", subratlla el director.