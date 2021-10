El encarecimiento de la vida golpea al bolsillo de los españoles: el 23% no ahorra nada y el 43% menos de 100 euros

El fortísimo encarecimiento de la factura de la luz así como el de la gasolina y el gas, que a su vez están subiendo el coste de los alimentos y toda clase de artículos están haciendo mella en el bolsillo de los españoles.

En concreto, según los cálculos llevados a cabo por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el "fuerte impacto" alcanzará un sobrecoste medio por familia de 753 euros anuales. Todo ello ha provocado que el número de españoles que ahorra menos de 100 euros al mes haya aumentado un 33% en lo que llevamos de año respecto al mismo periodo de 2020, según un informe del comparador económico Rastreator adelantado a 20minutos.

Según este estudio, además, un 43% de los españoles no consigue ahorrar más de 100 euros al mes y un significativo 23%, es decir, 5,7 millones de españoles, no pueden ahorrar nada por no tener suficiente nivel adquisitivo.

La hucha llena se vacía por la subida de la luz y de la gasolina

Y menos mal que el golpe a los bolsillos provocado por el encarecimiento del coste de la vida ha cogido a muchos españoles con la hucha repleta de ahorros. No en vano, la tasa de ahorro alcanzó niveles máximos en 2020, debido a la reducción del gasto por el confinamiento y los posteriores cierres de actividades y restricciones de movilidad. Pero esos ahorros acumulados están comenzando a menguar, y rápidamente, en decenas de miles de hogares españoles ante la fortísima subida de la luz, la gasolina, el gas y, cada vez más, los alimentos.

En concreto, según la OCU, la subida del combustible (1,34 euros por litro en el gasóleo y 1,47 para la gasolina), supondrá que un conductor que haga 20.000 km anuales pague entre 300 y 400 euros más este año solo en carburante. Otro dato: llenar un depósito de 50 litros de gasolina tiene ahora un coste de 75 euros, es decir, 17 euros más que el año pasado.

Por su parte, el precio de la electricidad, que ha subido un 44% respecto al año anterior según el INE, supondrá que un hogar medio con una potencia contratada de 4,6 kW y un consumo de 3.500 kWh al año pagará por la luz unos 260 euros anuales más que en 2020.

Además, el gas natural, en un hogar medio que consuma 9.000 kWh al año, este año implicará un sobrecoste de unos 189 euros en la factura, según la OCU. Por su parte, la bombona de butano ha subido un 33% en 12 meses.

Y al gasto energético tan acusado hay que sumar que el IPC presentó en septiembre una subida del 4% impulsado también por el encarecimiento de productos básicos como la carne, la leche y los huevos. Ignacio González, presidente de AECOC (Asociación de Fabricantes y Distribuidores) admitió que hay una previsión de subida del precio de los alimentos aún mayor porque "la situación puede ir a peor debido a los costes de la energía, el encarecimiento de las materias primas y los problemas con el transporte y el suministro".

Los mayores de 55 años, los más afectados

Históricamente, el poder adquisitivo de una persona suele ir incrementando a medida que la experiencia laboral es mayor, por lo que su capacidad de ahorro también mejora.

Sin embargo, en esta ocasión, debido al fuerte aumento del coste de vida, "está sucediendo lo contrario, ya que dentro del 23% de los españoles que afirma no poder ahorrar nada a final de mes, son los mayores los que se encuentran entre los más afectados, siendo los adultos de 55 a 65 años los que menos capacidad de ahorro tienen (28%), seguidos de los de 45 a 54 años (24%)", indican desde Rastreator.

Concienciar sobre el ahorro

El director de desarrollo de negocio del comparador financiero, Álvaro Bas, considera «importante concienciar sobre el ahorro, más aún en un momento en el que muchas familias han visto reducidos sus ingresos por la pandemia y en el que nos enfrentamos a un coste de vida más alto, con servicios en máximos históricos».

¿Cómo reducir gastos?

En el caso de la luz, aprovechar las horas valle puede reducir el coste a final de mes, también revisar qué tarifa se tiene contratada, la potencia así como comparar las opciones disponibles.

El ahorro, teniendo en cuenta todo ello, puede suponer hasta 125 euros al año, según el comparador. Lo mismo sucede con el seguro de coche ya que, comparando las distintas ofertas de las pólizas de un vehículo, es posible ahorrar una media de 97 euros anuales.

Según Bas, "estos pequeños aspectos pueden conllevar un aumento notable en la capacidad de ahorro y puede darnos un pequeño respiro al bolsillo".