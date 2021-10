'Doña Rosita' visita l'Arniches d'Alacant aquest cap de setmana

La delegada de l'IVC a Alacant, Alicia Garijo, ha assenyalat que la Generalitat aposta per "programacions diverses com a senyal d'identitat. "Sabem que és un cap de setmana molt enfocat als xiquets per la festa d'Halloween i ens pareix que el teatre i la cultura són sempre un gran complement a qualsevol celebració", ha afegit.

Respecte a la primera, aquesta contemporània visió proposa una espècie de cara B de les tragèdies lorquianes, on no hi ha morts, venjances ni crims; en aquest text, pareix que no passa gens, però el que passa és el temps, que va arrasant al seu pas els ideals de joventut, segons ha explicat la Generalitat en un comunicat. És una comèdia tràgica, o una tragèdia còmica sobre el pas del temps, les decisions preses i com passat i present s'influeixen mútuament.

Així mateix, l'Arniches ofereix 'Jungla' un espectacle de dansa contemporània especialment pensat per als més menuts de la casa. És un espectacle recomanat per a xiquets i xiquetes d'entre 2 i 5 anys amb un aforament reduït que garanteix una experiència propera i intensa per als xiquets espectadors.

'Jungla' proposa un viatge per un ecosistema on poden aparéixer tot tipus d'éssers, formes, colors i sons. Un espai on conviuen diferents cossos amb comportaments sorprenents.

El col·lectiu Big Bouncers, format per Anna Rubirola, Cecilia Colacrai i Mireia de Querol, totes elles creadores independents residents a Barcelona, ha rebut el Premi Sebastià Gasch 'Aplaudiment a la creació emergent' FAD 2015, per la peça 'Big Bounce'.