Pactos con Bildu, indultos y subida de la luz: el PP denuncia las "mentiras de Sánchez" y vaticina que liberará etarras

A pocos días de que los Presupuestos Generales del Estado de 2022 se enfrenten a su primera prueba de fuego con el debate de varias enmiendas a la totalidad, el PP, uno de los partidos junto a Vox y Cs que ya ha anunciado su enmienda, ha lanzado este miércoles una campaña en redes sociales bautizada-con sorna: #Rotundamiente No. La estrategia consiste en contraponer algunas de las cosas que dijo Sánchez cuando estaba en la oposición, o incluso en el discurso de investidura, y lo que está haciendo ahora, como presidente.

En forma de video de algo más de un minuto, los de Génova recuerdan, entre otras cosas, el "no rotundo" que pronunció Sánchez cuando Casado le preguntó si pactaría los presupuestos con Bildu a cambio de la libertad de los presos de ETA, y cuestionan que el presidente vaya a cumplir su palabra. La cinta recoge otras declaraciones polémicas del jefe del Ejecutivo, bajo el título "cuando Sánchez asegura que no va a hacer algo, lo único que falta por saber es cuándo lo va a hacer", y concluye diciendo: "Y ahora: No acercaremos los presos de ETA".

Otros 'noes' rotundos

La campaña también pone en el punto de mira los pactos con "populistas" e "independentistas" que el líder socialista prometió que nunca acometería. Hay que remontarse a 2014, cuando Pedro Sánchez, entonces principal opositor del Gobierno de Rajoy, aseguró que nunca pactaría con populismos, refiriéndose a Podemos, la tercera fuerza política en aquel tiempo. Más recientemente, en septiembre de 2019, como presidente en funciones, Sánchez dijo que, de tener que gobernar con el partido morado, "no dormiría por las noches, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos". Poco después, designó vicepresidente segundo a Pablo Iglesias y nombró ministros a cuatro miembros de su coalición. Para el PP, estas son solo algunas de las "mentiras de Sánchez".

Los pactos con los independentistas y los indultos también han sido objeto de crítica en la campaña. En este caso, los populares reprochan al actual presidente que prometiera no pactar con los partidos independentistas catalanes y finalmente contara con su apoyo para ascender al Gobierno. En cuanto a los indultos, Sánchez se mostró en contra de la medida de gracia para los políticos catalanes presos por el procés 2017 y más tarde acabó defendiendo su aplicación a los condenados para restablecer "la convivencia y la concordia".

Finalmente, el partido conservador, espoleado por los resultados de las últimas encuestas –entre ellas la que publica 20minutos, donde aventaja en 4,5 puntos al PSOE–, recrimina a Sánchez su "subida de impuestos" y hace referencia a su promesa de que el recibo de la luz de este año será similar al de 2018, a pesar de las constantes subidas del precio de la energía en el mercado mayorista. El vídeo cuestiona que vaya a cumplir su palabra y cierra, de forma irónica, con una frase del jefe del Ejecutivo: "Ya saben que yo, cuando digo las cosas, las cumplo".