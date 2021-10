Este miércoles, Sálvame ha comenzado como de costumbre, con el transcurso habitual de su escaleta. Sin embargo, tras volver de la primera publicidad, todo ha cambiado, pues Kiko Hernández ha salido del plató porque ha recibido una sorprendente noticia bomba que ha hecho que el resto del contenido quede relegado a un segundo plano.

"Teníamos la escaleta preparada, pero nos acaba de llegar una información... y puede que se rompa", ha confesado el tertuliano y después ha añadido que "está todo documentado".

Aunque el espacio aún no ha revelado de qué se trata, pues tienen que contrastar la información recibida, sí han contado que han recibido seis vídeos comprometidos como prueba que, aunque no son concluyentes, van acompañados de un testimonio que sí es concluyente.

Así ha sido la reacción de Belén Esteban al enterarse de la bomba #yoveosalvame pic.twitter.com/lD6iHSGBKX — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) October 27, 2021

Poco a poco, tras quitarle los teléfonos a los tertulianos para que no filtraran la noticia, Hernández se lo ha ido contando mostrando a sus compañeros, lo cual ha provocado reacciones muy diversas. Belén Esteban se ha roto al saberlo, y ha confesado que se ha quedado "bloqueada" porque le "da muchísima pena".

"No puedo decir nada. Estoy flipando. En mi vida pensé en lo que me acaba de contar Kiko", ha añadido la 'Princesa del Pueblo'. "Me ha sorprendido, pero tengo en la cabeza a una persona solo, porque la quiero con locura".

Matamoros confirmando que el vídeo es en un local… me temo que son cuernos #yoveosalvame pic.twitter.com/fq7Qt6MaLv — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) October 27, 2021

Por su parte, Kiko Matamoros ha revelado que es algo que ha sucedido en un local: "Las circunstancias las desconocemos, evidentemente, no sé en qué tipo de local se produce. Pero el momento es tremendo".

Reacción de Lydia Lozano: “Qué bien nos ha engañado esa persona” #yoveosalvame pic.twitter.com/3jOrQRHdcV — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) October 27, 2021

Lydia Lozano también se ha quedado "muy sorprendida". "No me encaja nada en esta persona. Y sobre todo ahora, ¿no? No sé, puede que estuviéramos engañados, pero si estuviéramos engañados, qué bien nos ha engañado", ha opinado la periodista.

Belén Esteban: “He llorado y voy a llorar porque se que se va a liar” #yoveosalvame pic.twitter.com/uZNk9zhvAm — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) October 27, 2021

Jorge Javier Vázquez le ha vuelto a preguntar a Belén Esteban, pues su rostro denotaba que había estado llorando. "Os juro que pensaba que podía ser de cualquier persona menos de los protagonistas que me habéis dicho, sobre todo por una persona a la que yo quiero mucho. Quiero ver los vídeos, porque si es así me parece una putada muy gorda", ha comentado.

Belén Esteban se rompe en pleno directo: “No lo va a superar”



Madre mía qué va a ser verdad lo que todos nos tememos sobre el negro y Anabel #yoveosalvame pic.twitter.com/rkDNcocYQC — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) October 27, 2021

Después, Sálvame ha regresado de publicidad y estaba llorando. "Es una putada, yo es que estoy ahora mismo que no me lo creo, te lo juro. Me da mucha pena. Mucha, porque no se lo merece, porque ha dado todo. Estoy fatal, porque sé lo que va a pasar", ha declarado.

Matamoros: “Es más triste el engaño que la verdad. Si alguien tiene que abrir los ojos mejor que los abra cuanto antes”



Son cuernos 100%… 😭😢 #yoveosalvame pic.twitter.com/GmdtQm7qU1 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) October 27, 2021

"Es más triste el engaño que la verdad. Si alguien tiene que abrir los ojos mejor que los abra cuanto antes", ha añadido Matamoros.

Las teorías de las redes

Sálvame ha asegurado que revelarán la noticia este miércoles, pero las redes ya están elucubrando sobre qué podría ser. La mayoría señalan que podría tratarse de una infidelidad de Omar Sánchez a Anabel Pantoja, pues todo apunta a que se trataría de una infidelidad, y la reacción de Belén Esteban podría entenderse porque es íntima amiga de la influencer.