La sede central de la UPM acogerá en noviembre el V salón Jaén Go! sobre manga, videojuegos y cultura alternativa

"Estamos muy contentos de poder acoger en estas dependencias este encuentro y animamos a los jóvenes y a las familias a que participen, disfruten y se enriquezcan con todas las actividades y conocimientos que se van a poner sobre la mesa ese fin de semana y que colocarán a Jaén en el epicentro de la cultura relacionada con los tradicionales cómics japoneses y todo lo que pivota a su alrededor", ha dicho la concejala de Juventud y de Universidad Popular, Eva Funes.

Dentro de las actividades programadas en Jaén Go!, que se desarrollarán en un formato 'chibi', que significa pequeño, habrá espacio para talleres, charlas, torneos y concursos, así como una zona comercial. Las entradas para participar en esta nueva edición pueden adquirirse por tres euros en Tatooine Cómics.

Con la finalidad de maximizar la afluencia de público con el mínimo riesgo posible ante la covid-19, la organización ha establecido cuatro turnos de asistencia diferenciados en el salón: sábado mañana, sábado tarde, domingo mañana y domingo tarde. Además, ha establecido un protocolo de seguridad con uso obligatorio de mascarilla, uso de gel hidroalcohólico en las actividades y talleres, limpieza entre ellas y distancia de seguridad.

Durante estos dos días, en la sede central de la UPM se contará con la presencia de destacados 'cosplayers' entre los que figuran Juan CV, Nyukix, Mike Valo o Kannonjuu. Este último, además, realizará una charla sobre caracterización y maquillaje 'cosplay'.

Se realizarán charlas de temática diferente como la de Javier Balas, actor de doblaje y voz de personajes tan conocidos como Naruto, Brock en Pokemon o Jerome Valeska (Jocker) en la serie Gotham. Participarán también Código Versy, creador de contenidos de videojuegos, y el ticktoker Energuia1994. Además, se podrá probar el dispositivo Oculus Quest2 de realidad virtual sin cables.

Junto a ello, habrá una amplia zona dedicada a los juegos de mesa y roll coordinada por la asociación Oborus, entidad residente en el Hotel de Asociaciones de Juventud. Igualmente, no faltarán las competiciones de FIFA 22, Mortal kombat, Mario Kart de Luxe o Just Dance, entre otros videojuegos. A través de los perfiles de Twitter @JaenGoff y de Facebook @jaengoff se puede conseguir más información sobre esta nueva edición del salón Jaén Go!.