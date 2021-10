Hace ya más de un año, Amor Romeira e Isa Pantoja rompieron su amistad, pero la exconcursante de Gran Hermano no duda en mostrar, siempre que puede, que le sigue guardando cariño.

Así lo ha hecho en su última aparición pública al hablar con los reporteros de Europa Press, a los que le dijo que le parecieron "maravillosas" las declaraciones de la hija de Isabel Pantoja para responder a los ataques de su hermano.

"Es la Isa que yo conocí, y ahí sí la compro, cuando ella habla con el corazón abierto, sensata y dando un golpe en la mesa diciendo 'basta ya, yo también soy parte de esta familia y estoy cansada de que se me humille'", defendió.

Aun así, la cantante considera que "le falta mucho por madurar", y especialmente tiene que descubrir "que estando sola también se puede estar bien". "Ella necesita pareja, no sabe estar sola. Ha salido de una relación y va a otra, a otra, a otra. Ahora está en una que, si ahora es feliz, me alegro por ella", añadió.

"Ojalá no tenga futuro con Asraf. No quiero que se casen, no te voy a mentir", opinó. "Me da igual cómo siente, es mi opinión. No me gusta Asraf para Isa, pero si a ella le gusta tengo que respetarlo. No somos ya amigas, pero si lo dejara con él, a lo mejor habría más posibilidades de retomar el contacto".

"Él es el causante de nuestra mala relación. Yo me metí en una discusión de ambos, defendí a Isa, y quien sobró en la relación era yo. No me arrepiento de haberla defendido, pero me quedé sin amigas", concluyó.