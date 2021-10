El CVC demana a les institucions "una intenció clara de la necessitat" de conservar el patrimoni audiovisual

L'òrgan consultiu ha celebrat aquest dimecres una jornada commemorativa del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, declarat en 2005 per la Unesco. Vint-i-cinc anys abans, en una sessió feta un 27 d'octubre, havia aprovat la Recomanació sobre la salvaguarda i la conservació de les imatges en moviment, una de les primeres accions a nivell mundial per a fer entendre l'audiovisual com a patrimoni i, en conseqüència, la importància de conservar les imatges en moviment.

Des d'aleshores, el CVC ha mantingut "un interés continu per la situació de l'audiovisual valencià com a patrimoni i per la seua adequada conservació". En aquesta línia, hui ha fet pública una declaració -llegida per Amparo Carbonell- en la qual insta a conservar "tots els arxius que constitueixen el patrimoni audiovisual valencià, amb una especial atenció als arxius privats i domèstics".

"I açò perquè significa conservar i salvaguardar part de la nostra història d'una manera plural i participativa", explica.

La declaració recorda, a més, que, des de la Filmoteca Valenciana i des d'altres entitats públiques i privades, hi ha propostes en marxa per a la conservació d'aquests arxius, i anima particulars i famílies a "compartir-los com a mirada de la realitat que són, una narració de les nostres vides, del nostre territori i de la nostra cultura".

Però també adverteix que "hi ha molt de treball a fer en aquest sentit i que les administracions han de mostrar una intenció clara de la necessitat de conservar-los i catalogar-los".

Una "bona mostra d'açò" -recalca el CVC en un comunicat- és la pel·lícula que, sobre materials de particulars, ha realitzat la Filmoteca Valenciana i que ha cedit hui a l'entitat. Amb el títol 'Las imágenes de los recuerdos, València en la memoria de nuestros mayores', és un muntatge de filmacions particulars del segle XX, d'uns 30 minuts de durada, projectat durant tot el dia al gran vestíbul del Palau de Forcalló. El pianista Arcadi Valiente ha posat música a la pel·lícula muda.

"HERÈNCIA"

La recuperació d'aquestes imatges és "una mostra d'història viva, en moviment, que no només ens proporciona una immensa quantitat de dades de tota classe, sinó que també ens emociona i ens lliga a tot aquest passat". "És el nostre patrimoni en el sentit literal de la paraula, la nostra herència", incideixen des del CVC.

El president de l'organisme, Santiago Grisolía ha donat la benvinguda als convidats, entre els quals, a més dels membres del CVC, es trobaven el director adjunt de l'Audiovisual i Cinematografia de l'IVC, José Luis Moreno, la directora de la Cabina 21 Festival Internacional de Migmetratges de València, Sara Mansanet, o Lola Alfonso, responsable de la documentació de RTVV en la IVC.