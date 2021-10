Sanidad renuncia a reabrir totalmente los aforos deportivos tras la llegada de la delta plus y mantiene 80% en interiores

La reapertura total al público de las competiciones deportivas multitudinarias tendrá que esperar. El Consejo Interterritorial de Sanidad ha vuelto a revisar este miércoles esta cuestión días después de que se confirmaran los primeros casos de la nueva variante delta plus y en lugar de permitir el 100% tanto en estadios y canchas al aire libre y en espacios cerrados, como hubiera sido la evolución previsible, ha optado por dejar durante un mes más, todo noviembre, los porcentajes de ocupación como los que estuvieron vigentes este mes de octubre, es decir, un aforo del 100% en espacios al aire libre, pero con la obligación de mantener la distancia de 1,5 metros, y del 80% en lugares cerrados.

La decisión de este miércoles afecta en particular a los partidos de la Liga ACB de Baloncesto, puesto que las canchas son lugares cerrados que todavía no se podrán ocupar en toda su capacidad. En lugar del 100%, seguirá limitada al 80%. Por el contrario, los partidos de la Liga de Fútbol, en estadios al aire libre, ya pueden llenarse al 100% desde principios de octubre, si bien los espectadores deben mantener una distancia entre sí de 1,5 metros, según acordó el Consejo Interterritorial.

Este miércoles, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y los consejeros han decidido prorrogar un mes más los aforos vigentes en lugar de continuar hacia la reapertura total, que habría supuesto elevar el de los espacios cerrados del 80 al 100%. Así lo han acordado en una reunión que se ha celebrado días después de que varias comunidades confirmaran casos de una nueva variante, delta plus, que es más contagiosa.

De momento, las autoridades sanitarias del Gobierno y de las comunidades no han mostrado de momento una especial de preocupación por la nueva variante, consideran que las vacunas contra la Covid siguen siendo efectivas frente a esta nueva versión del coronavirus, si bien consideran que hay que permanecer atentos a cómo evolucione.

Sin embargo, la decisión de mantener los aforos vigentes y no reabrir del todo la asistencia de público a las competiciones deportivas es la primera que guarda relación con a llegada a España de la variante delta plus. Así lo admitían hace unos días fuentes autonómicas, que apuntaban que si la discusión sobre los aforos deportivos se hubiera dado apenas la semana pasada -antes también de que los contagios volvieran a repuntar-, no habría habido dudas de devolver los partidos de Liga y de Liga ACB a la normalidad total. Sin embargo, apuntaban que esta nueva versión introduce un factor de incertidumbre que finalmente ha hecho que se haya considerado más adecuado mantener el límite del 80% en el aforo de lugares cerrados.