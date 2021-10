Xarxa Joves reivindica que la campanya sobre informació sexual que ha criticat Vox és "més necessària que mai"

El també regidor de joventut de l'Ajuntament d'Aldaia ha ressaltat que "la campanya és molt més àmplia ja que difon un servei integral d'informació, orientació i assessorament sexual, recursos anticonceptius i salut psico-afectiva denominat 'Joves.Sex' sota el títol 'La informació és plaer'".

Per a Gómez, "és injust simplificar d'aquesta forma i voler desacreditar un projecte que el que promou és posar a l'abast de la població jove informació rigorosa sobre salut sexual i relacions afectives, promoure hàbits sexuals saludables, una percepció oberta i respectuosa de la sexualitat contemplant la diversitat d'orientacions i pràctiques, així com promoure el sexe segur per a evitar infeccions de transmissió sexual i els mètodes anticonceptius per a la prevenció d'embarassos, entre altres objectius".

A més, ha reivindicat que "la polèmica suscitada, i que Vox l'haja traslladat a les Corts, és un exemple clar de l'important d'engegar aquest tipus d'iniciatives d'assessorament, dotant a la joventut de ferramentes amb les quals donar resposta a les seues inquietuds i que puguen relacionar-se des del respecte i la igualtat".