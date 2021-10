PP y Cs apremian al Gobierno de España a actuar tras la sentencia de la plusvalía del TC

Este sentencia no anula el impuesto, sino los criterios de aplicación por lo que el Gobierno de Zaragoza ha decidido hacer una diligencia de suspensión cautelar de la liquidación de la plusvalía en tanto el Gobierno de España no diga como proceder. María Navarro ha sintetizado: "Ningún ayuntamiento puede liquidar la plusvalía porque nos hemos quedado sin artículos".

En rueda de prensa, María Navarro ha explicado que por "prudencia y responsabilidad" se suspende el cobro de este impuesto hasta que el Gobierno de España diga como proceder al recordar que las administraciones locales no tienen competencia legislativa, ni capacidad para buscar soluciones. "Es competencia nacional, del Congreso de los Diputados y el Gobierno de España que debe decidir", ha abundado.

Ha alertado de que el Gobierno de España se retrasa en la solución las pérdidas serán "drásticas" y el Ejecutivo central tendrá que compensar esas pérdidas de recaudación, además del caos en la gestión que se puede generar.

Ha criticado que en dos años el Gobierno que lidera Pedro Sánchez no ha legislado después de la doctrina "contradictoria" sobre este impuesto. "La pelota está en el tejado del Gobierno de España porque la sentencia declara nulos unos artículos de una Ley nacional que solo puede arreglar el Gobierno de España con la aprobación en el Congreso de los Diputados".

María Navarro ha añadido que este problema "no tiene color político", afecta a todos los ayuntamientos y de forma gráfica ha dicho :"Estamos maniatados si el Gobierno de España no dice algo porque no se puede liquidar este impuesto al no haber criterios que se han anulado".

DEJACIÓN

La consejera municipal de Economía, Innovación y Empleo, Carmen Herrarte, ha agregado que la sentencia del TC "pone en riesgo" el presupuesto de todos los ayuntamientos de España y se tenía que haber trabajado con antelación.

"Ha ocurrido por dejación de funciones", ha lamentado Herrarte para indicar que es "urgente" que el Gobierno incluya en los Presupuestos Generales del Estado un "plan de financiación complementario para subsanar la falta de ingresos generados por un problema sobre el que se tenía que haber legislado con anterioridad".