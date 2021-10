Puig diu que "el sexe anal no és obligatori" després d'acusar Vox a la Generalitat de "promocionar-lo" en una campanya

La síndica de Vox ha introduït aquesta qüestió exhibint un cartell d'una campanya de Xarxa Joves, que compta amb suport de l'Institut Valencià de la Joventut, durant la seua pregunta de control al president en el parlament autonòmic. El cartell inclou la llegenda 'Deixem enrere el tabú sobre el sexe anal' i apareix un plàtan i un dònut.

Per a Vega, amb aquesta campanya, la Generalitat "promociona el sexe anal". De fet, ha preguntat al cap del Consell si sap "quant ha costat aquesta campanya" i li ha retret: "Pareix que vostés governen pensant, en comptes de amb el cap, amb les seues natges".

També ha fet referència a la polèmica sobre els llibres de temàtica LGTBI retirats cautelarment a Castelló, una mesura que ha sigut posteriorment alçada: "Seguiran finançant llibres com 'Al obispo le dan por el culo', 'Buscando pollas mientras paseas' o 'Orgías con luz y a oscuras'?", ha preguntat Vega en referència als noms d'alguns capítols d'un dels 32 llibres. Per açò, ha asseverat que "el PSOE seguirà sent còmplice de la corrupció moral i ideològica dels xiquets en contra de l'opinió dels seus pares".

En la seua resposta, Puig ha remarcat que la campanya consisteix en "uns fullets determinats, que es van crear entre els joves, que van decidir els joves i que nosaltres donem suport". "Mire, el sexe anal no és obligatori", li ha etzibat per a concloure la seua intervenció, entre riures i aplaudiments de la bancada de l'esquerra.