El festival de mediometrajes La Cabina acogerá 15 estrenos en sus dos secciones a concurso

La Filmoteca y el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València acogerán, respectivamente, las secciones a concurso Oficial y Amalgama. En total, la cita cultural ha recibido más de 300 obras de entre 30 y 60 minutos.

Los mediometrajes que compiten en el festival son de 13 nacionalidades diferentes Brasil, Suiza, Francia, España, Polonia, Estados Unidos, Corea del Sur, Taiwán, Finlandia, Italia, Mongolia, Rusia y El Salvador.

Del total, ocho serán estrenos en la Sección Oficial (Desconexo; Ostatni Gwizdek; The Letter Room; Taipei Suicide Story; Zeit und Lust; El cuento del limonero; Les xiques van al parc de nit y DayBreak) y siete, en Amalgama (In session, do not disturb; Malchik; Vas-Y Voir; Histoires D'entrejambes (Historias de entrepiernas); The Wheel; Valentin, Son of Europe; Belgrade Forest Incident*and What Happened to Mr. K?).

Entre los títulos programados en Sección Oficial figura la comedia 'The Letter Room', en la que Oscar Isaac interpreta a un oficial penitenciario, 'El cuento del limonero', un acercamiento entrañable a la vejez, del español Luis Muñoz, y P'resent, Past... Present', una celebración del cine en pantalla grande en la España vaciada.

Desde la organización subrayan que La Cabina "es entretenimiento, pero también reflexión y conciencia". De ahí que esta edición, ante la mayor vulnerabilidad de la salud mental de la población debido a la pandemia, se hayan programado dos mediometrajes sobre el suicidio, uno desde un enfoque de ficción y otro, documental. En la Sección Oficial se podrá ver 'Taipei Suicide Story', sobre un hotel especializado en usuarios que quieren quitarse la vida, y en Amalgama, 'The Wheel', que indaga en las razones tras la alta tasa de suicidios en Mongolia.

Además, "las trabas que todavía existen en la normalización de las identidades de género y sexual, son aspectos que el festival aborda edición tras edición", añaden. Este año, se ha programado la película brasileña 'Desconexo' en la Sección Oficial, sobre una historia de amor LGTBIQ+ en el contexto de una desconexión digital que afecta a todo el país, y en Amalgama, 'Imperdonable', donde la leonesa Marilén Viñayo documenta los problemas que enfrenta un sicario de una mara por su condición homosexual en una prisión evangélica salvadoreña.

En Amalgama, donde se seleccionan propuestas de cine de no-ficción y otros lenguajes destaca el found footage sobre el neocolonialismo en Nigeria en la película de Dinah Ekchajzer 'Vas-y Voir', ganadora del premio Igualdad y Diversidad en el Festival de Clermont-Ferrand; un reportaje periodístico sobre la muerte del reportero y disidente Jamal Khashoggi en la embajada de Arabia Saudita en Estambul marcado por la experimentación formal ('Belgrade Forest Incident...And What Happened to Mr K?') y la violencia obstétrica narrada por matronas y parturientas en la película de animación 'Historias de entrepiernas'.

En esta misma sección, León Siminiani participa con 'Síndrome de los quietos', un ensayo fílmico sobre un hipotético síndrome de quietud en Colombia que cuenta con aportaciones del fallecido maestro colombiano del documental Luis Ospina, el candidato presidencial Gustavo Petro y el escritor Juan Gabriel Vásquez.

Por su parte, el grupo Doble Pletina protagoniza 'Stop', en la que el director Stanley Sunday despliega su universo singular, fantástico y libremente absurdo. La ingeniosa comedia musical incluye cuatro canciones originales del grupo, producidas por Hidrogenesse.

TRAMA DE CIENCIA FICCIÓN

Este año está marcado por el recuerdo de una pandemia que asemejaba una trama de ciencia ficción, el festival ha programado hasta dos contenidos ligados al cine de género. En la Sección Oficial, el drama adolescente con componente sobrenatural 'Les xiques van al parc de nit', del director valenciano Iñaki Sánchez Arrieta, que este mes de noviembre estrenará la película 'El lodo', protagonizada por Paz Vega y Daniel Sánchez Arévalo, y la propuesta de género fantástico Tuffo, del suizo Jean-Guillaume Sonnier, sobre la muerte misteriosa de mujeres en un lago desde hace generaciones.

La XIV edición de La Cabina - Festival Internacional de Mediometrajes de València está organizada por el Aula de Cinema del Vicerectorat de Cultura i Esport y la Fundació General de la Universitat de València, con la colaboración de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana a través del Institut Valencià de Cultura y la Direcció General de Cultura i Patrimoni, de la Regidoria d'Acció Cultural de l'Ajuntament de València, Diputació de València y con el patrocinio oficial de Caixa Popular y Cerveza Turia.