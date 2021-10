El alcalde de Antequera, sobre plusvalía: "Si hay que quitarlo que se quite, pero que nos compense"

"Dejarnos de la mano de Dios o poner ahora, como parece que se está rumoreando, un nuevo impuesto me parece que es un error brutal, porque es hacer el engaño de la chistera y el conejo para los ciudadanos", ha criticado, recordando, además que "somos la administración que menos gasta".

Barón, en rueda de prensa junto con la delegada territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local, Mónica Alejo, ha explicado que estaba previsto presentar el proyecto de presupuestos para 2022 este viernes: "Evidentemente he dado orden de que se paralice, así que este año por esa sentencia del TC pues, obviamente, las cuentas del ayuntamiento que casi siempre la hemos presentado en octubre, se van demorar un poco más". En este sentido, ha agregado que "tenemos que definir los conceptos de esa sentencia, y ver el alcance de la misma".

De igual modo, Barón ha dicho estar "tranquilo": "Estoy completamente de acuerdo de que si hay algún tipo de impuesto que sea injusto que los ciudadanos no lo paguen", pero "debemos saber que si los ciudadanos no lo pagamos el ayuntamiento no lo ingresa", ha abundado, por lo que "lógicamente, se resienten los ingresos y eso repercute en los gastos, que son los servicios que da el Ayuntamiento".

"Nos hacemos cargos de muchos servicios a los ciudadanos que si no se tienen los ingresos suficientes se resienten de una manera o de otra", ha señalado.

No obstante, ha apuntado a que sale la sentencia ahora, "en pleno mes de octubre, cuando un alto porcentaje de ayuntamientos están inmersos en la confección de los presupuestos". "El Gobierno de España ha tenido tres años desde la sentencia para establecer algún mecanismo de compensación a un problema que sabía que se le venía encima", lamentando que "desgraciadamente, como siempre, este Gobierno no ha hecho nada, están en otra cosa".

Así, ha recalcado que "quien paga el pato son los ayuntamientos, que son los ciudadanos". De igual modo, ha lamentando que le "sabe mal por Antequera" que tras el trabajo realizado para el presupuesto se tenga que volver a revisar: "Yo lo que quiero es que tengan -los ciudadanos- los presupuestos en tiempo, en forma, correctos y aprobados en su día".

Por otro lado, ha incidido en que si la plusvalía se va a quitar, "que lo digan. Si se quita que se quite, pero no puede ser que es que quiten dos articulitos sobre las bases disponibles de las plusvalías y parece que se va a quitar y a lo mejor no se va a quitar la plusvalía se va a suprimir o modificar algún aspecto no constitucional sobre los valores de las viviendas con respecto a la compraventa en ese impuesto".

De igual modo, ha aludido al impuesto de IAE que suprimió hace más de 20 años José María Aznar a las empresas que facturaban menos de un millón de euros "y le compensó al Ayuntamiento". "Que haga lo mismo Sánchez", ha dicho.

A juicio de Barón, "a cualquier gobernante le interesa tener bien saneados y conformados los ayuntamientos. Teniendo bien organizado, dotados económicamente y financiados a los ayuntamientos, no saben la cantidad de problemas que dejan de llegar a las administración autonómica y del Estado.

Por último, ha dicho que Antequera va a "recomponer" presupuestos, precisando que ha pedido informes a Tesorería para que "me haga informe jurídico sobre repercusión de los artículos declarados inconstitucionales" y posibilidades de ingresos de 2022. En concreto, los ingresos del Consistorio en relación con la plusvalía ascienden a unos 1,3 millones con derechos reconocidos para el año 2022.

Por último, también ha criticado la ley de vivienda, de la que ha dicho es una ley "política, que ni creo que el propio Gobierno, con esa bicefalia tan patente, están de acuerdo" pero "Sánchez tiene que pagar una serie de réditos e intereses a la parte minoritaria del Gobierno, en este caso, la parte comunista".

DELEGADA

Por su parte, la delegada también se ha referido al Tribunal Constitucional y al impuesto de plusvalía, y ha incidido, en primer lugar, en que respeta "las decisiones y resoluciones judiciales".

"Es cierto que los tiempos son más dañinos, para, en este caso, pueda serlo para una administración local, que están en preparación de los presupuestos", ha señalado, agregando que, en este caso, "es una menor financiación que van a recibir las administraciones locales y, por tanto, hay que hacer ese esfuerzo de buscar otras alternativas de financiación".

Alejo ha agregado, además, que la "repercusión que tiene, evidentemente, será hacia el ciudadano y es por ello que habrá que buscar esas vías alternativas". "En temas de impuestos ocurre eso -ha añadido-, que en el momento que se elimina esa entrada de financiación hacia la Corporación habrá que buscar otras maneras y para eso muchas veces está ese trabajo que realiza el ayuntamiento, están otras administraciones públicas...".

"Es una noticia que ha impactado y, es verdad, que no es nada nuevo, en el sentido de que ya se venía pronunciando el TC al respecto de las plusvalías; pero es una noticia que ha tenido bastante repercusión y ha calado. Habrá que ir buscando soluciones en este caso, pero respeto a las decisiones judiciales", ha concluido.