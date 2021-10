AUDIO Podemos avisa de "un cambio de escenario" si la reforma laboral no se deroga según los términos "pactados"

Fernández, que no ha entrado a precisar cuál sería ese cambio de escenario, ha insistido en que la derogación debe servir para "proteger" a los trabajadores, "modernizar" el mercado de trabajo y terminar con la "temporalidad y la precariedad".

"Lo que nos tememos es que parte de nuestro socio de Gobierno o personas que están en el PSOE no quieren que la reforma se haga en los términos que planteamos y me da la impresión que defienden tesis de la CEOE en contra de los sindicatos", ha apuntado para precisar que una de las partes clave de esa derogación es la de "fortalecer" la negociación colectiva.

Fernández ha deslizado que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere poner a la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, a "coordinar" en las mesas de trabajo quiere decir que quiere poner a "pilotar" las negociaciones a una persona que no era "muy favorable" a la derogación y eso tiene, a su juicio, un calado político "importante"

"Parece que hay cierta resistencia por parte de nuestro socio de Gobierno a que el contenido íntegro pactado en diálogo social se lleve adelante. Si uno pone coordinar a la señora Calviño puede provocar alteraciones de contenido. Confiamos en que no, porque nuestro compromiso firme esa derogación y no vamos a aceptar que se aminore un ápice y se descafeíne un milímetro lo que se está negociando en la mesa del diálogo social", ha avanzado.

Por eso, ha advertido de que todo lo que no sea aprobar la derogación en esos términos, significará "un cambio de escenario importante", ha resumido.

En este punto, ha insistido en que tanto en el programa de Podemos como en el del PSOE, como en el de acuerdo de Gobierno entre las dos formaciones se encuentra la derogación de la reforma laboral, por lo que no concibe que no se lleve a término.

"El presidente del Gobierno y el PSOE sabe que los acuerdos están para cumplirse" y que es "necesario" fortalecer la posición de los sindicatos, de la negociación colectiva y acabar con la precariedad y la temporalidad.

"No concebimos que no salga adelante y no quiero hacer conjeturas si no se cumple", ha continuado. Al hilo de este argumento, le parece "sensato" que Pedro Sánchez quiera "implicar" a más ministros porque la reforma laboral es "transversal", pero insiste en que lo importante es el "contenido" y "desmontarlo" no se va a llevar a efecto.

"Las formas son importantes, pero más el fondo y el contenido y vamos a ser muy firmes en el cumplimiento de ese contenido", ha añadido Pablo Fernández que ha mostrado su "sorpresa" por el "giro" del PSOE cuando hace 15 días una de las "banderas" de la convención de Valencia era la derogación de la reforma laboral.

Por eso confía en que lo "acaecido" en las últimas horas no sea "relevante" y que la derogación se lleve a efecto antes de fin de año sin "ingerencias políticas".

Por último ha avisado que aquel que quiera defender los intereses de la CEOE tendrá que "responder" y que esta negociación no es una cuestión "ni de medallas, ni de fotos". "Si alguien se las quiere colgar, que lo haga, pero la derogación va a salir sí o sí en los términos negociados", ha concluido.