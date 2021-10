Detinguda una parella per la seua presumpta implicació en la mort del seu company de pis a Elx

L'arrest es va produir sobre les 17.00 hores d'aquest dilluns quan tots dos es van personar en la comissaria i van afirmar que s'havia produït una renyina amb la víctima, que era company de pis seu.

En concret, la parella va manifestar que, després de mantindre una discussió, un d'ells li havia apunyalat i que creien que havia mort, segons han informat a Europa Press fonts policials.

Els agents es van desplaçar a la vivenda per a comprovar el relat dels fets i van trobar el cos sense vida de l'home amb signes de violència per arma blanca, per la qual cosa van activar el protocol de delictes violents per a examinar l'escenari i realitzar una inspecció ocular.

La Policia ha obert una investigació per a aclarir la relació que tenia la parella amb la víctima i l'origen de la renyina que va acabar amb la seua mort.