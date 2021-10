Podemos e IU destacan que hay 27 votos para la oficialidad, pero piden a Foro no mezclar Estatuto y presupuesto

Con todo, difieren de Adrián Pumares sobre las condiciones para el sí y le han reclamado no mezclar el debate de la reforma del Estatuto con el de los presupuestos autonómicos, ya que es ahí donde, han recordado, se tendrán que tratar las reformas fiscales que reclaman.

Durante la segunda sesión del Debate de Orientación Política, el portavoz de Foro, Adrián Pumares, anunció su voto favorable a la oficialidad a cambio de asegurar la voluntariedad y que la futura Ley de Normalización sea aprobada por tres quintos de la Junta General. Además, reclamó una Ley de Impulso Demográfico, ayudas directas a la natalidad y eliminar 'de facto' el impuesto de sucesiones, bonificándolo hasta el límite de un millón de euros, además de una reforma del IRPF.

A preguntas de los medios durante una rueda de prensa conjunta celebrada en Oviedo este miércoles, el diputado de Podemos Asturies Rafael Palacios y la portavoz parlamentaria de IU, Ángela Vallina, se han posicionado sobre la propuesta de Foro.

En ese sentido, Palacios ha destacado que el "hecho fundamental" es que ya hay 27 diputados a favor de la oficialidad y ha destacado la necesidad de que el Estatuto se apruebe "lo antes posible" en Asturias, para que llegue a Congreso y se apruebe allí esta legislatura. Además, ha valorado que Adrián Pumares ha "puesto en marcha otra vez el proceso" tras semanas de "parálisis".

Sobre las condicionantes de Foro, Palacios ha esperado que estén "abiertos a discutir". "Por encima de todo ponemos el consenso y el acuerdo, ver lo que compartimos y ver en qué cosas nos sentimos todos cómodos para aprobar la reforma del Estatuto".

Con todo, ha llamado a distinguir entre la negociación para una reforma estatutaria y la de los presupuestos autonómicos. "No podemos confundirnos, pedimos seriedad", ha indicado, para recrodar que "hablar del modelo de oficialidad o de la Ley de Normalización no tiene sentido" ya que "lo primero es recoger el derecho y después habrá que discutir sobre como implementarlo".

Por su parte, Ángela Vallina ha preferido esperar a recibir la propuesta concreta de Foro Asturias, pero ha recalcado que "no parece muy de recibo envolver la reforma en una agenda económica de la derecha". "La propuesta del impuesto de sucesiones no tiene sentido porque no va en el Estatuto", ha indicado.

"La oficialidad es una cosa y el resto de la negociación otra, que se debata cada uno en el foro que corresponda", ha afirmado. Por otro lado, ha mostrado como una incongruencia que Foro reclame a la vez bajar impuestos y establecer nuevas subvenciones a la natalidad.