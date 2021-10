Un enterrament a Alacant costa 2.000 euros més que a València, segons un estudi de l'OCU

Vigo és la ciutat més cara de l'estudi, superant els 5.000 euros, igual que a Alacant, Santander, Madrid o Pamplona. A Saragossa, Cadis, Albacete, Logronyo i Tenerife en cap cas l'enterrament arriba als 3.000 euros.

El preu d'una inhumació i una cremació són molt similars. En la factura, el concepte que més pes té és el fèretre, seguit del cementeri i el tanatori, entre més d'una dotzena de despeses diferents, segons ha informat l'organització de consumidors en un comunicat.

L'OCU ha criticat la "falta de transparència" de moltes funeràries ja que una de cada tres no entrega un desglossament detallat dels diferents conceptes, la qual cosa dificulta les comparacions entre pressupostos.

L'organització ha sol·licitat pressupost en 113 funeràries de 29 ciutats amb la premissa comuna d'un enterrament "sense luxes ni extres, però digne, similar al que se sol gastar a la ciutat i incloent el lloguer d'un nínxol durant un període mínim de cinc anys" i també pressupost per a una cremació.

El preu mitjà resultant és de 3.739 euros per a una inhumació i de 3.617 euros per a una cremació, però pot variar molt segons el municipi. Per exemple, el cost mitjà d'un enterrament a Alacant (5.455 euros) dobla el de Cadis (2.551 euros) i Saragossa (2.539 euros) i supera el de València (3.368 euros).

De la mateixa manera, OCU ha trobat grans diferències de preu dins d'una mateixa ciutat segons la funerària contractada: a Alacant, el cost d'un enterrament varia entre 4.886 i 6.164 euros; i a València oscil·la entre 2.542 i 4.434 euros. L'estalvi mitjà és del 28%, similar per a una cremació. Davant aquestes diferències, i encara que no siga una pràctica estesa, l'organització recomana demanar almenys un parell de pressupostos diferents.

Quant a l'evolució dels preus, OCU ha comprovat que l'increment dels últims huit anys ha sigut moderat i romanen relativament estables. La inhumació ha pujat un 5,5% i la incineració un 6,8%, mentre que l'increment acumulat de l'IPC en eixe període ha sigut similar, del 5,8%.