Una vez más, Ana Rosa Quintana ha abandonado el plató de El programa de Ana Rosa. Han sido varias las ocasiones en las que la periodista ha tenido que marcharse repentinamente del espacio matinal de Telecinco. Aunque algunas veces lo ha hecho sin avisar a la audiencia, en esta ocasión sí ha querido informar del motivo de su marcha.

La presentadora avisaba a los espectadores justo antes de abandonar el plató. Así, Joaquín Prat se ha quedado al frente de la sección de corazón del programa, teniendo que coordinar él solo las intervenciones de los colaboradores.

"Me voy a hacer unas gestiones", ha dicho Ana Rosa Quintana ante la cámara, aunque no ha querido dar más detalles, por lo que el motivo real de su ausencia podría ser acudir a algún compromiso o tratar asuntos personales o laborales que no pueden esperar.

Todo parece indicar que, en este caso, la explicación de la periodista se debe a que en otras ocasiones ha recibido multitud de críticas por parte de la audiencia que, además, especulaba acerca de los motivos de su marcha.

El programa matinal ha finalizado con total normalidad, teniendo como tema principal el conflicto en el clan Pantoja y, además, con la participación de Isa Pantoja en el plató.