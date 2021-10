Troben a l'aeroport d'Alacant 5,2 quilos de cocaïna negra oculta en paquets de café de Colòmbia

Als detinguts se'ls considera presumptes autors d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. Després de ser posats a disposició judicial, s'ha decretat l'ingrés a la presó de l'home, de 37 anys, mentre que la dona ha quedat en llibertat amb càrrecs, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.

Els fets van ocórrer el dia 6 d'octubre, quan els agents que prestaven serveis sota jurisdicció de l'administrador de la Duana, a l'Aeroport Alacant-Elx 'Miguel Hernández', van interceptar un enviament sospitós procedent de Pereira (Colòmbia) que, després de ser observat pels rajos X, els va induir a sospites.

Per aquest motiu, van procedir a la seua obertura i, davant la sospita dels agents que poguera contindre algun tipus d'estupefaent, van extraure una xicoteta quantitat d'un dels paquets, van sotmetre el contingut a diversos test de drogues i van obtindre resultat positiu en cocaïna.

Els agents van realitzar un nou narco-test al contingut dels paquets, que va llançar, una altra vegada, un resultat positiu en cocaïna negra. Es tracta d'una mescla de pasta base de cocaïna o clorhidrato de cocaïna amb altres substàncies, com a tints o pigments, amb la finalitat de camuflar la seua aparença típica o bé per a interferir amb les proves de drogues. Aquesta substància es coneix comunament com a coca, d'efecte psicoactiu al·lucinogen.

Els investigadors van comprovar que el destinatari era un home de nacionalitat colombiana de 37 anys, que va ser arrestat juntament amb la seua parella sentimental.