La Unió de Periodistes exigeix a institucions valencianes l'"eliminació de les restriccions per a la premsa"

La Unió de Periodistes Valencians s'ha dirigit a institucions públiques valencianes, com Les Corts i la Conselleria de Justícia, perquè "s'eliminen les restriccions en l'aforament que obstaculitzen la tasca informativa dels i les periodistes".

Es tracta d'una reivindicació que l'organització professional majoritària de periodistes a la Comunitat Valenciana basa en la nova normalitat i les normes que estan en vigor des del passat 9 d'octubre, explica l'entitat a través d'un comunicat.

En aquest sentit, fan notar que, "mentre qualsevol activitat professional pot gaudir de l'eliminació de les restriccions, hi ha institucions com Les Corts Valencianes que encara limiten l'assistència de periodistes a les sales de les comissions, tal com ha passat en la sessió de la Comissió de Política Social i Ocupació del dimarts 26 d'octubre". Un fet, apunten, "que significa la retallada en el dret a informar dels i les professionals dels mitjans".

D'altra banda, la Unió de Periodistes també ha traslladat a la Conselleria de Justícia les queixes de periodistes que no poden entrar als juís en la Ciutat de la Justícia, "coartant així la transparència i la llibertat d'informació".

Així, el col·lectiu considera que, "com a paper essencial dels periodistes i els mitjans de comunicació, és necessari que les institucions públiques garantisquen el dret a la informació i apliquen una nova flexibilització en les mesures per a eliminar els aforaments per a la premsa".

La Unió de Periodistes Valencians "entén i accepta els protocols de seguretat", però qüestiona "la incoherència política a l'hora d'aplicar unes mesures sanitàries que, en molts casos, estan servint d'excusa per a limitar sense cap fonament el treball periodístic", finalitzen.