Perla Fuertes inaugura su exposición 'Esencias' este viernes en el Palacio de Guevara de Lorca

'Esencias' se enmarca en la celebración del XXX Festival Internacional de Flamenco Ciudad del Sol, promovido por la peña cultural flamenca Ciudad del Sol, con la colaboración de la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia.

SOBRE PERLA FUERTES

Perla Fuertes cuenta con una dilatada trayectoria profesional avalada por varias exposiciones individuales, entre las que destacan 'Niños en su mundo', 'Ausencias', 'Corpus Ego', 'Diálogos de silencio, 'Ser otra realidad',' Identidades' o la más reciente 'Caja de Agua II', en la que llevó a cabo una fusión entre los cuerpos y el agua como nexo entre los aspectos físicos y los emocionales como los sentimientos, el pensamiento o el intelecto. Figuras contenidas en su caja de agua que intentan escapar de un mar de sentimientos.

Natural de la población murciana de Alhama de Murcia, comenzó su carrera artística con óleos y acrílicos de pequeño formato para, poco a poco, desarrollar sus dotes artísticas en murales de mayor tamaño. Perla Fuertes ha hecho de la figura, sobre todo de la mujer, su foco de atención. Ha captado en todas sus propuestas su visión de mujeres fuertes, con carisma, con cuerpos delicados, pero a la vez llenos de fuerza.

La artista inyecta a las figuras y a las imágenes un sentido de inquietud que agiliza su presencia y las libera del estancamiento que, con frecuencia, se impone en este proceso artístico. El sentido cromático al fondo de los cuadros, la luminosidad, que agranda la belleza de los rostros, la distribución de las primorosas líneas y el dibujo exacto que perfilan los detalles y los misterios silenciosos que envuelven las sombras les hace convertirse en trabajos únicos.

Su obra no sólo es conocida en su tierra -fue la autora del cartel del Entierro de la Sardina en su última edición-, sino que ya tiene cariz internacional. Ha viajado hasta la exposición d'Art contremporain en City Hall de Seúl, en Corea del Sur; ha estado en 'Space in Art' de New York, en la Franco-Allemande d'Art contemporain en Colonia, Alemania; ha expuesto en las galerías Beauté du Martin Calme y Sonia Monti de París, y uno de sus cuadros se expone en Tokio (Japón), mientras otro ha recorrido distintos espacios y salas culturales del país nipón, entre otros puntos de la geografía mundial.