Los murcianos serán parte activa de los primeros presupuestos participativos de la historia del municipio

"Los presupuestos participativos son unos procesos democráticos en los que la ciudadanía decide de manera directa a qué se destina una parte del presupuesto municipal. Las personas plantean proyectos de gasto, pasan varias fases de apoyos, evaluación y votación, y el Ayuntamiento de Murcia lleva a cabo los proyectos más votados por la ciudadanía a partir del año siguiente", ha explicado el concejal.

Lorca ha añadido que "esta iniciativa es una muestra de que este Equipo de Gobierno, liderado por el Alcalde Serrano, trabaja de la mano de los vecinos, no de espaldas a ellos. Queremos que colaboren en aportar proyectos responsables y que mejoren la calidad de vida de los murcianos, estableciendo así una nueva forma de relación entre la ciudadanía y el Gobierno Municipal".

Próximamente se desarrollará una campaña informativa en medios de comunicación y en redes sociales, además de la celebración de reuniones con colectivos, asociaciones, juntas municipales y demás que estén interesados en participar en esta iniciativa.

Posteriormente , el Ayuntamiento abrirá la fase de presentación de proyectos en la que cualquier persona empadronada en Murcia puede presentar dos proyectos de gasto, tanto para todo el municipio como para algún distrito. Los proyectos se presentan a través de una web creada para esta iniciativa o en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Murcia.

La tercera fase será la de apoyo de proyectos presentados en la que las personas mayores de 16 años empadronadas en Murcia podrá apoyar un máximo de 6 propuestas de cualquiera de los distritos. Para que las propuestas pasen a la estudio de evaluación deben recabar 20 apoyos.

Después los técnicos municipales evaluarán los proyectos y revisarán los costes para confirmar que son válidos, viables y legales. Asimismo, se realizará un presupuesto del coste económico de cada proyecto.

Los proyectos cuyo coste supere el presupuesto previsto, no entren en el ámbito competencial del Ayuntamiento, sean contrarios a la normativa de aplicación o inviables técnicamente, serán excluidos del resto del proceso.

Por último se publicarán los proyectos válidos que entrarán en una fase de votación final en la que todas las personas empadronadas en Murcia a partir de 16 años pueden participar no siendo necesario ser residente en un distrito para poder apoyar o votar los proyectos de ese distrito. También podrá manifestar su apoyo a los diferentes proyectos asociaciones, colectivos y ONG's.

Una vez realizada esta votación, se publicarán aquellos proyectos que cuenten con mayor aceptación.

¿QUÉ PROYECTOS SE PUEDEN PLANTEAR?

Las propuestas de proyectos de inversión han de dirigirse a cubrir objetivos de mejora de los distritos, tanto por intervenciones de nueva ejecución o sobre deficiencias localizadas en los mismos. Por lo que las inversiones pueden ser obras, tanto nuevas, como de rehabilitación.

Serían, por lo tanto, proyecto planteables, aquellas orientadas a la creación de nuevas infraestructuras: urbanización, viales, aceras, pasos a distinto nivel, señalización vial, mobiliario urbano, alumbrado, parques, zonas ajardinadas, árboles y jardineras, fuentes e hidrantes o alcantarillado, entre otras.

También se podrán plantear las de reposición de infraestructuras, como la adecuación de solares, remodelación de viales y de su señalización, reforma de alumbrado, remodelación de parques, zonas verdes, reforma de fuentes y estanques, entre otras.

Asimismo, se podrán presentar iniciativas para la construcción o reforma de edificios: centros de día, centros de mayores, centros atención personas sin hogar, centros de servicios sociales, bibliotecas, centros culturales, instalaciones deportivas, polideportivos, centros de enseñanza, escuelas de música, promoción y gestión de vivienda de protección pública, entre otras.

Igualmente, se podrán incluir aplicaciones informáticas y propiedad intelectual, como el desarrollo de aplicaciones o web entre otras.

Las inversiones no son actividades como programas culturales o fiestas ni servicios como podría ser la petición de más servicio de limpieza o personal para Servicios Sociales, ni tampoco subvenciones.

Así, el Ayuntamiento aclara que no son inversiones, ni proyectos de inversiones objeto del proceso de presupuestos participativos la construcción de institutos y colegios públicos (la competencia sobre su construcción es de la Gobierno Autonómico de Murcia); o la adquisición de material no inventariable como material escolar o suministros como energía eléctrica; gastos corrientes; contratación de personal; desarrollo de programas o proyectos como cursos, actividades culturales o de ocio, campañas de sensibilización, acontecimientos deportivos, etc.

Tampoco están contempladas la realización de estudios y/o investigaciones; contratación de empresas externar o autónomos para realizar servicios; construcción de Centros de Salud (solo es posible en el caso de Centros de salud municipales); infraestructuras de carreteras de acceso a Murcia y de ferrocarril; proyectos de inversión sobre terrenos o solares no municipales; gastos de contratación de personal; crear nuevas Comisarías de Policía Nacional o Guardia Civil, o actuaciones sobre ellas al no ser competencia municipal.

Tampoco estarán incluidos servicios de limpieza, mantenimiento o seguridad que ya se realicen con contratos en vigor; así como la contratación de inversiones que ya existen o están previstas por los Servicios de la Administración Municipal; o la ampliación del horario del servicio de autobuses o la modificación de rutas.

5.300.000 EUROS

El Ayuntamiento de Murcia dispondrá de 5.300.000 millones de euros para estos presupuestos participativos que serán distribuidos entre las actuaciones elegidas. En concreto, 1.300.000 euros serán para actuaciones de ámbito municipal en inversiones financieramente sostenibles; y los 4.000.000 euros restantes para actuaciones de ámbito de zona destinados a inversiones financieramente sostenibles distribuidos en las distintas zonas territoriales con una serie de criterios y cantidades económicas.

Entre estos ocho distritos habrá una cantidad fija para cada uno de ellos de 350.000 euros, mientras que el resto, 1.200.000 euros, se repartirá de forma equitativa según criterios de población, extensión, lejanía del casco urbano y número de infraestructuras ya existentes.

Los 5.300.000 euros que están destinados a presupuestos participativos son totalmente independientes del capítulo de inversiones con los que cuenta cada Junta Municipal y que seguirán gestionando las mismas como hasta ahora.

Los proyectos para todo el municipio son proyectos que cumplen algunas condiciones como, por ejemplo, no están localizadas en un distrito específico (por ejemplo, mejorar algún elemento que existe por todo el municipio, como farolas, papeleras, bancos, etc.).

Además, afectan a varios distritos de manera equivalente (por ejemplo, un carril bici que atraviese toda la ciudad de norte a sur); y afectan a elementos que se consideran de relevancia para la mayoría de habitantes, o al menos para muchos más que los pertenecientes a un distrito concreto.

Los proyectos de distrito están ubicados en un distrito concreto y no cumplen las anteriores condiciones.