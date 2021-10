PSOE pide a la Junta que "reconsidere el despido" de 1.500 sanitarios que "lo dieron todo durante la pandemia"

La concejala socialista Carmen Martín defenderá la moción, que critica la "falta de palabra" del presidente de la Junta, Juanma Moreno: "Se comprometió a que los contratos serían de una duración de un año, pero estos 8.000 sanitarios de los 20.000 contratados terminan tras trabajar entre cuatro y seis meses únicamente".

Para la socialista, "es cierto que la situación sanitaria no es la misma que la de meses anteriores, pero no debemos olvidar que todavía nos encontramos en pandemia. Todavía hay colas en los centros de salud y la atención presencial no está garantizada al 100%, porque prima la telefónica".

Además, ha criticado, "no se han recuperado los programas de continuidad de pacientes crónicos y a esto se le suma la nueva consulta de acogida". "Muchos de los sanitarios que se verán en la calle trabajan en quirófano, luego no entendemos por qué Moreno Bonilla va a dejar a 1.500 sanitarios de Málaga sin ejercer su labor", ha recalcado.

La socialista ha lamentado la "mala gestión y falta de apuesta por la sanidad pública de un Ejecutivo que sólo piensa en ayudar a la privada". En este sentido, ha recordado que el Gobierno central transfirió a Andalucía en septiembre "más de 1.300 millones de euros para el refuerzo sanitario, también en educación y servicios sociales, y en noviembre, se transferirán otros 700 millones de euros más".

"¿Dónde va a parar ese dinero? Deben explicar en qué lo van a invertir, porque ahora lo más importante es llenar nuestros hospitales y centros de salud de profesionales, como demandamos los socialistas, la sociedad civil, los sindicatos y gran parte de los centros sanitarios que se manifestaron en Málaga hace pocos días", ha cotinuado.

Para Martín, "no es el momento de despedir a nadie, sino el de elevar el esfuerzo inversor". Precisamente, este incremento en la inversión será uno de los dos puntos que componen la moción socialista. El otro, instar al gobierno de la Junta a dignificar a la plantilla temporal del Servicio Andaluz de Salud ofreciendo "una mayor ratio de consolidación de puestos de trabajo y contratos de mayor duración para evitar la fuga de talento a otras comunidades y países".

Ha defendido la concejala en Malaga la "extrema importancia" de este personal y ha recordado que este mes se ha iniciado la campaña de la gripe, "con más de 50.000 dosis diarias de vacunas a las personas más vulnerables, algo más de 1,6 millones de usuarios mayores de 60 años en total, que se suman a otros segmentos poblacionales como embarazadas y niños con patologías crónicas".

A esto hay que sumar el inicio de vacunación de la tercera dosis contra la COVID-19 del colectivo mayor de 70 años, que concatenará el resto de rangos de edad hasta la totalidad de la población para asegurar la inmunidad de rebaño. "Todo ello, pone de manifiesto, como es conocido por todos, la necesidad de prolongar los contratos de atención sanitaria en el SAS de manera urgente, máxime cuando existen fondos suficientes para tal cometido", ha zanjado Carmen Martín.