Gwyneth Paltrow revela que estuvo a punto de morir en el parto de su hija Apple

Lo ha revelado a su particular estilo, porque es innegable que Gwyneth Paltrow tiene una forma de entender la vida que dista bastante de la del resto del mundo (recordemos que solo ella podía recomendar como regalo para el Día de la Madre un 'colgante-vibrador' de su propia página web). La actriz, a través de onomatopeyas y giros lingüísticos ha confesado que casi muere dando a luz a su hija Apple.

Su primogénita, fruto de su relación con el cantante de Coldplay, Chris Martin, y que cumplirá la mayoría de edad el próximo mes de mayo, ha sido la protagonista del relato que la intérprete ganadora del Oscar ha narrado en una entrevista que le han realizado para el podcast Armchair Expert.

"Mi hija llegó como una auténtica emergencia. Fue una locura total, casi nos morimos. No fue nada pero que nada buena [aquella experiencia]", ha narrado la intérprete de películas como Iron man o Se7en, así como que, si bien ya tenía una cicatriz de su primer parto, tener también a Moses, su segundo hijo (de 15 años e igualmente con Martin), por cesárea no le ayudó en su autoestima por cómo se veía a sí misma.

"Sea como fuere, ahora hay una gran cicatriz que te recorre el cuerpo, y es algo así como: 'Oh mierda, esto no debería estar ahí'. Y no es que sea malo o que quieras juzgarlo, pero es verdad que te quedas [mirándola] como: 'Madre mía'", ha sido la elocuente explicación de Paltrow.

La actriz, que acaba de cumplir 49 años, no ha dudado en criticar la manera en la que las redes sociales acaban exponiendo a las mujeres a unos estándares de belleza en muchos casos imposibles de alcanzar, máxime cuando se acaba de dar a luz, sobre todo a raíz influencers que, gracias a toda la gente que tiene alrededor, consiguen recuperar su silueta en tiempo récord.

"Gracias a Dios que no existía Instagram cuando yo tuve a mis hijos porque es que ahora veo a alguien y pienso: 'Vaya, acaba de dar a luz hace dos semanas y ya tiene un estómago completamente plano'. Y yo me quedo: 'Joder, ese no era mi caso'", ha declarado.

Asimismo y para acabar, Gwyneth Paltrow ha querido entrar en un tema polémico: la presión que sufren muchas mujeres por cómo deciden alimentar a sus bebés, si dándoles el pecho o a través de un biberón. Y la actriz lo tiene claro: el debate no es leche materna o leche de fórmula, el debate es quién eres tú para juzgar. "¿Sabes qué? Sea cual sea su decisión, está bien. Siento que también tenemos como ese tema tan raro a nuestro alrededor y es un perfeccionismo del pasado. Es como sí, yo puedo hacer esta tarea [dar el pecho], que es una tarea sobrehumana, pero... ¿Por qué? ¿Para qué?", ha puntualizado.