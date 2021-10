Ciudadanos critica la "incapacidad" del Gobierno local para ejecutar inversiones, con 43,3 millones sin gastar

En total, según el edil, hay paralizados en el Ayuntamiento 43,3 millones de euros que deben destinarse a inversiones y que el Gobierno está siendo "incapaz de ejecutar de forma ágil".

Pérez Carcedo, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha tirado de datos de la Concejalía de Hacienda, en este sentido, que reflejan un nivel de ejecución de los capítulos inversores de apenas un 27 por ciento.

A este respecto, ha indicado que en total hay 33.523.700,46 euros de este año sin ejecutar, provenientes del préstamo para inversiones y de la incorporación de los remanentes.

A esta cifra ha sumado los casi diez millones de euros que están pendientes de ejecución de los préstamos para inversiones solicitados en los años 2019, del que quedan pendientes de ejecución algo más de 3,7 millones, y del año 2020, del que quedan pendientes de ejecutar unos seis millones de euros.

Como ejemplo, ha apuntado que esta "paralización" de las inversiones ya ha provocado la queja de la Federación de Asociaciones de Vecinos por no haberse iniciado ni una sola de las obras aprobadas por los distritos en 2021 y todavía no han finalizado ni siquiera las correspondientes a los ejercicios del año pasado, habiendo dos, las de la pista de Tremañes y del Lauredal, que no se han ni siquiera iniciado.

Para él, las consecuencias negativas de todo esto son, por una parte, un deterioro generalizado de la ciudad y, por otra, supone un freno en la generación de actividad económica y, por lo tanto, de empleo.

Por todo ello, ha visto necesario que el Gobierno local "abandone su política de generar polémicas con las que tapar su inacciones e incapacidades, y se ponga a trabajar para gestionar adecuadamente la ciudad, empezando por ejecutar las inversiones previstas para así atender las necesidades de la ciudad, cumplir con los compromisos adquiridos y contribuir a la generación de actividad económica y empleo en Gijón".